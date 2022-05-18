Израиль окажет помощь Украине лекарствами и доставит в медицинские центры еврейского государства раненых для лечения за свой счёт, сообщил министр здравоохранения Ницан Горовиц.

«Я только что разговаривал с моим коллегой, министром здравоохранения Украины. Мы (Израиль) выделим дополнительные миллионы шекелей на лекарства, которые будут доставлены напрямую на Украину, и обязательно за свой счет доставим раненых с Украины в Израиль на лечение», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице министра в Twitter.

Ранее в среду минобороны сообщило, что Израиль поставил Украине 2 тысячи касок и 500 бронежилетов, предназначенных для организаций по чрезвычайным ситуациям и гражданским организациям Украины.