Сегодня, 22 октября, самолет Эрдогана доставит в Египет медикаменты и медицинские принадлежности для сектора Газа.

Министр здравоохранения Турции Коджа сообщил, что на борту самолета будет находиться группа врачей, состоящая из 20 специалистов. В рамках согласованных Минздравами Турции и Египта планов, турецкая команда проведет технико-экономическое обоснование создания полевых госпиталей в аэропорту Эль-Ариш и на КПП Рафиях.

Также турецкие власти направят в аэропорт Эль-Ариш 3 грузовых самолета с медпомощью, в соответствии со списком потребностей, предоставленным Минздравом Египта. (AZfront)