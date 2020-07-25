Израиль атаковал объекты на юге Сирии

В израильской армии заявили, что атаковали цели на юге Сирии, сообщает РИА Новости.
«Ранее сегодня из Сирии были выпущены снаряды в направлении израильских Голанских высот. В ответ несколько минут назад боевые вертолеты ЦАХАЛ нанесли удар по военным целям», — говорится в сообщении.
Военные атаковали несколько объектов, включая наблюдательные пункты сирийской армии и системы сбора разведывательных данных, расположенные на базах.
Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.
| 2020-07-25T00:54:06+04:00 25 июля 2020, 06:01|12345 (Пока оценок нет)
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