Израиль атаковал объекты на юге Сирии

В израильской армии заявили, что атаковали цели на юге Сирии, сообщает РИА Новости.
«Ранее сегодня из Сирии были выпущены снаряды в направлении израильских Голанских высот. В ответ несколько минут назад боевые вертолеты ЦАХАЛ нанесли удар по военным целям», — говорится в сообщении.
Военные атаковали несколько объектов, включая наблюдательные пункты сирийской армии и системы сбора разведывательных данных, расположенные на базах.
Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.