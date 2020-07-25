Израиль атаковал объекты на юге Сирии

В израильской армии заявили, что атаковали цели на юге Сирии, сообщает РИА Новости.

«Ранее сегодня из Сирии были выпущены снаряды в направлении израильских Голанских высот. В ответ несколько минут назад боевые вертолеты ЦАХАЛ нанесли удар по военным целям», — говорится в сообщении.

Военные атаковали несколько объектов, включая наблюдательные пункты сирийской армии и системы сбора разведывательных данных, расположенные на базах.

Израильская сторона регулярно атакует объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении «Хезболла», которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.