Истребители израильских ВВС атаковали военные объекты шиитской организации «Хезболлах» в окрестностях города Хермель на севере Ливана, поблизости от границы с Сирией. Об этом сообщил новостной портал Janoubia.

По его сведениям, самолеты противника совершили не менее 12 налетов на тыловые базы бойцов сил специального назначения «Радван» и склады с ракетными вооружениями. Мощные взрывы раздались после авиаударов в горных районах Брейса, Зегрин, Наби-Муса, Эль-Мугар и Эль-Харайеб. Подробностей о последствиях воздушной атаки пока не поступало.

Последний раз израильская авиация наносила такие массированные удары по подземным укрытиям и лагерям «Хезболлах» в Хермеле 15 июля. Тогда погибли 12 человек, еще восемь получили ранения.

Как отмечает портал, за несколько часов до израильского рейда глава парламентской фракции «Хезболлах» Мухаммед Раад заявил, что «силы сопротивления настаивают на сохранении оружия в своих руках в условиях, когда Израиль продолжает агрессивные нападения и оккупирует пограничные районы».

В свою очередь официальный представитель израильской армии Авихай Эдри сообщил в X, что самолеты атаковали базы, на которых проходили военную подготовку боевики, представляющие угрозу еврейскому государству.