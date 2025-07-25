Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала жилой комплекс и главный склад организации в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, поставив под угрозу гуманитарных работников и операции по оказанию помощи палестинцам. Об этом сообщает британская газета Independent.

В ООН заявили, что здание, в котором жили сотрудники организации, трижды подверглось обстрелам. В доме произошел пожар, повреждено имущество.

«Израильские военные вошли на территорию (Дейр-эль-Балах. — прим. ред.), вынудив женщин и детей эвакуироваться пешком в сторону аль-Маваси на фоне активного конфликта. Сотрудников-мужчин и членов их семей заковали в наручники, раздели, допросили на месте и подвергли проверке под дулом пистолета», — заявили в ВОЗ.

В ходе рейда были задержаны два сотрудника ВОЗ и двое членов их семей. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что трое человек были впоследствии освобождены, а один сотрудник организации остался под стражей в Израиле.

«ВОЗ требует немедленного освобождения задержанных сотрудников и защиты всего своего персонала», — подчеркнул Тедрос.