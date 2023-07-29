Как сообщалось ранее, следственным управлением Генеральной прокуратуры проводится расследование по уголовному делу, возбужденному 26 июля по факту гибели жителя села Пирекёча Кюрдамирского района Азера Гарашова, убитого в результате выстрела из огнестрельного оружия в жилом доме.

Об этом АПА сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Было отмечено, что проведенными следственно-оперативными мероприятиями были выявлены серьезные подозрения в том, что Азай Гарашов 2005 года рождения на почве семейного конфликта убил своего отца Азера Гарашова несколькими выстрелами из охотничьего ружья.

На основании собранных доказательств Азай Гарашов привлечен в качестве обвиняемого по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и решением суда ему избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.