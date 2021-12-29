Депутаты парламента Грузии на внеочередном заседании в среду избрали спикером законодательного органа главу комитета по образованию и науке Шалву Папуашвили. Голосование в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

«Я хочу сказать спасибо парламентскому большинству за то, что представили меня на должность председателя парламента и оказанное доверие. Это большая честь и ответственность перед обществом и нашей политической командой, соответственно, на этой должности я сделаю все, чтобы достойно служить нашей стране и народу», — сказал Папуашвили, выступая перед депутатами до голосования.

За Папуашвили проголосовали 88 депутатов из 150, в том числе и представители оппозиционных партий «Граждане», «Гирчи» и «Европейские социалисты». Папуашвили сменил на посту председателя парламента Кахабера Кучаву, который 24 декабря заявил об отставке. Таким образом, Папуашвили стал третьим по счету спикером парламента 10-го созыва, сформированного по итогам выборов, состоявшихся осенью 2020 года.