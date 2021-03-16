Избирательные потери на старте

Начавшаяся избирательная кампания оказалась весьма неудачной для главной партии Германии Христианско-демократического союза (ХДС). В сентябре пройдут выборы в бундестаг, а до этого выборы в земельные парламенты — ландтаги.

О том, что выборы в двух федеральных землях Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальц будут серьезным испытанием для всех политических партий Германии и особенно для ХДС было известно уже осенью прошлого года и широко обсуждалось в медиа. Причин было достаточно много. При этом выборы в двух упомянутых землях выделялись особо.

Хотя земельные выборы непосредственно с общегерманскими не связаны, тем не менее, они важны по нескольким причинам. Как юридическим, так и политическим.

Во-первых, они служат довольно надежным индикатором популярности федерального правительства и той коалиции, которая правит на федеральном уровне в Берлине. Успехи и неудачи на земельных выборах так или иначе отражаются на рейтингах политических партий и их лидеров.

Во-вторых, земли в Германии обладают большой самостоятельностью в вопросах их компетенции, а она весьма обширна. В том числе и финансовые ресурсы, находящиеся в руках земельного правительства и местного ландтага.

На результаты выборов сильно влияют местные особенности и проблемы, но с другой стороны, в землях проходят апробации формирования возможных коалиций, что потом образует ткань переговоров, в том числе и после общегерманских выборов.

В-третьих, от итогов земельных выборов зависит состав бундесрата — палаты, в которой заседают представители земельных властей. Все законодательные акты бундестага и федерального правительства, затрагивающие интересы земель, требуют согласие бундесрата. Если расстановка сил в нем примерно такая же, как и в бундестаге, то проблем, как правило, не возникает. Если же распределение голосов в этой палате другое, то бундесрат используется оппозицией, которая таким образом может торпедировать или по крайней мере серьезно тормозить работу правящей коалиции. Отметим, что Баден-Вюртемберг посылает в бундесрат 6 представителей, а Рейнланд-Пфальц — 4.

Баден-Вюртемберг — индустриальная, технологическая и экономически процветающая земля с населением более 11 млн. человек. В столице Штутгарте расположены головные офисы таких мировых фирм как Porsche, Daimler AG, Mercedez-Benz, IBM Deutschland и др. Кроме того, этот город считается одним из крупнейших инновационных центров Европы и имеет самый высокий уровень благосостояния среди всех городов Германии.

Уже многие годы в местном ландтаге действует коалиция партии «Союз-90/зеленые» во главе с Винфридом Кречманом с консерваторами из ХДС. Он очень успешный хозяйственник с большой поддержкой у своих сограждан. Его работой на посту премьер-министра довольны 67% жителей этой федеральной земли. Отвечая на вопрос, кого бы они хотели видеть на посту премьера после выборов 14 марта, 70% назвали Кречмана, в том числе даже 59% сторонников консерваторов, чей кандидат пользуется симпатиями только 11% местных избирателей.

За «Союз-90/зеленые» проголосовали еще больше избирателей, чем пять лет назад — 32,6% (+ 2,3), а младший партнер Кречмана по его правительственной коалиции — ХДС — потерял, получив 24,1% (-2,9).

Входящая в правящую коалицию на федеральном уровне Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получила поддержку 11,5% избирателей (-1,2). Улучшила свои позиции Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,4% (+2,1). Правые популисты из партии «Альтернатива для Германии» (AfD, АдГ) набирают 9,8% (-5,3). Не прошли в ландтаг Левая партия — наследница коммунистов ГДР, набравшая 3,6% (+0,7) и объединение «Свободные избиратели», получившее 2,9%.

В Рейнланд-Пфальце, остается коалиция социал-демократов (СДПГ), зеленых и свободных демократов.

СДПГ во главе с популярной Малу Драйер получила 35,7% (-0,5), но осталась ведущей партией, ХДС получила 27,7% (-4,1). На третьем месте зеленые с 9,4% (+4,1), за ними AfD с 8,5% (-4,1). Свободные демократы проходят в ландтаг с 5,6% (-0,6). Объединение «Свободные избиратели» набрало 5,2% голосов.

Что же послужило причиной серьезной неудачи христианских демократов. Эксперты называют несколько, но среди них отметим следующие.

На земельных выборах сильное влияние оказывает так называемый премьерский бонус. Главу земельного правительства чаще показывают по телевизору. При эпидемии часты правительственные пресс-конференции, обращения премьера к гражданам. Это важная информационная деятельность, но и хорошая основа, пусть для непрямой, предвыборной агитации и повышения уровня узнаваемости. Кречман и Драйер вовсю пользовались такой возможностью.

Вторая причина — недовольство действиями федерального правительства в условиях разгула коронавируса. Работу министра здравоохранения Германии Йенса Шпана положительно оценивают только 35% немецких избирателей. Ему ставят в вину медленный разворот кампании вакцинации и затягивание с организацией массовых бесплатных экспресс-тестов на коронавирус. При этом еще в начале февраля он считался возможным кандидатом ХДС в канцлеры.

Министром экономики Петером Альтмайером недовольны из-за того, что обещанная им финансовая помощь оказавшимся в критическом положении мелким фирмам и индивидуальным предпринимателям поступает с большим опозданием или не поступает вовсе.

Третья причина потерь консерваторов — так называемая масочная афера и подозрения в коррумпированности депутатов объединенной фракции консерваторов в бундестаге. Одни наживались на посредничестве при поставках защитных масок, а другие, возможно, за деньги лоббировали политические интересы иностранных государств.

По данным социологов, масочная афера стоила консерваторам потери как минимум 2% голосов. И потери были бы еще большими, если бы не было так много голосовавших по почте. Бюллетени многие отправили на избирательные участки еще в конце февраля или первых числах марта, когда о масочной афере еще не было известно.

Еще один достаточно показательный результат выборов в двух землях. Серьезные потери понесли правые популисты из AfD. Им не помог и тот факт, что накануне выборов их делегация отправилась в Москву, где провела переговоры с представителями комитета по иностранным делам Государственной думы, в МИД и посетила Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В нем была разработана одна из российских вакцин от коронавируса.

Очень важен успех зеленых. Партия подтверждает свою заявку на выход на второе место на выборах в бундестаг. В этом случае она станет младшим партнером в будущей правительственной коалиции. По традиции пост министра иностранных дел как раз и займет ее представитель.

Зеленые известны как принципиальные противники строительства и эксплуатации газопровода «Северный поток -2» и безусловные сторонники поддержки Украины в отражении российской агрессии. Соответственно они отстаивают усиление антироссийских санкций со стороны Евросоюза.

Характерно, что в Москве весьма сдержанно, иногда враждебно, комментируют результаты прошедших земельных выборов. Там прекрасно понимают как изменится внешняя политика Германии — ведущего государства Европы в случае формирования в Берлине черно-зеленой коалиции (по цветам партийных флагов ХДС и «Союз-90/зеленые»).

В целом Германия вступила в весьма сложный избирательный процесс, от результатов которого будет многое зависеть на международной арене.