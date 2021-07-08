По дорогам страны колесят свыше 1,4 млн транспортных средств. Об этом говорят данные статистики. За прошлый год автопарк увеличился на 50 тысяч по сравнению с 2019 годом, при этом возраст большей части машин превысил 10 лет.

О том, что надо исправлять ситуацию, говорят уже много лет. На сегодняшний день проект Государственной программы утилизации транспортных средств находится на завершающей стадии разработки. Вскоре он будет представлен на утверждение в Кабинет Министров.

Представитель ОАО «Təmiz Şəhər» («Чистый город») Мирза Лачинов раскрыл некоторые подробности программы, сообщает Sputnik Азербайджан.

Участие будет носить добровольный характер, и можно будет сдать не только машину, которой много лет, но и ту, которая сильно пострадала в ДТП. Срок эксплуатации и пробег не будут иметь значения. Гражданин сможет выбрать – получить деньги за авто (но цена будет ниже рыночной), или же сдать его и получить скидку на новую машину. При покупке транспорта отечественного автопрома будет предусмотрена существенная скидка, тогда как при выборе иностранного авто она будет ниже.

Не исключено, что владельцы устаревшей сельскохозяйственной техники также смогут воспользоваться Госпрограммой.

В документе отражены наименования таких транспортных средств, как фургоны (N1), легковые автомобили (M1), тракторы ТТ и ТК, гидравлический транспорт и другие разновидности транспорта.

При разработке учитывался международный опыт.

Многие граждане относятся скептически к новому проекту, считая, что он не будет работать.

Что касается экспертов, то они уверены: такая программа нужна, но при условии, что в ней все будет тщательно продумано.

Председатель НПО «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов, комментируя ситуацию #, подчеркнул, что было бы, конечно, замечательно, если бы в Азербайджане удалось обновить большой процент автопарка, чтобы машины работали на Евро5, а большая часть транспорта вообще была бы на электрической тяге. Но для этого нужно, чтобы государство сделало программу утилизации действительно выгодной для граждан. Чтобы стимулировать граждан сдавать старые авто, нужно платить им за них не символическую сумму, а их реальную стоимость. Но, в первую очередь, нужно сделать так, чтобы людям было выгоднее покупать новые машины, а для этого снять с них вообще таможенный налог. Или применять дифференцированный подход: машина этого года выпуска – без налога, предыдущего года – незначительный налог, и т.д.

Эксперт в области транспорта Эльданиз Джафар сказал # о том, что проект должен быть внедрен до 2023 года. Он поддерживает решение сделать программу добровольной, а не принудительной. Она должна быть такой, чтобы население само стремилось в ней участвовать.

По его словам, половина машин в стране устарела и вредит экологии. Причина – дороговизна новых машин из-за высоких таможенных пошлин, НДС, а также сложные условия автокредитов и большие проценты по ним. Поэтому люди покупают старые авто. Эту ситуацию нужно менять и способствовать тому, чтобы люди отдавали предпочтение экологичным электромобилям.

С 1 января 2019 года импорт электромобилей освобожден от налога на добавленную стоимость. Но применение НДС во время продажи электромобилей снижает эффективность ранее принятых послаблений.

Что касается поддержки отечественного автопрома, то Джафар напомнил, что Азербайджан не является производителем автомобилей, у нас в год выпускается всего 1000-2000 авто, и это не покрывает спрос.

Председатель центра устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что у всего есть срок эксплуатации, в том числе у автомобилей, но есть и раритетные авто, которые со временем только растут в цене.

«Но насколько мы технологически готовы к утилизации в первую очередь шин, смазочных материалов и т.д? А ведь утилизация старых авто важна, и тут есть такая положительная сторона, как создание новых рабочих мест. Десятки тысяч человек будут годами иметь работу при правильном подходе к ней. В Германии, например, к такой работе на определенных этапах подключают людей с ограниченными возможностями здоровья. Подобное можно сделать и у нас», – сказал он.

В автомобиле, по словам эксперта, есть медь, латунь, алюминий, хром, никель и т.д. В автомобильных фарах присутствуют редкоземельные металлы. Были случаи, когда в Грузии перед отправкой бывших в употреблении авто в Азербайджан, снимали катализаторы выхлопных газов. В них содержится палладий, который стоит дороже платины и золота.

Агаев отметил, что есть несколько сторон, заинтересованных в программе утилизации старых авто, в частности банки: «Стоимость новых машин, завозимых в страну, может повыситься. Чтобы программа работала, государству нужно или заставить банки давать автокредиты по низкой ставке, или самому найти средства на покупку старых машин по рыночной стоимости»

Что касается сельскохозяйственной техники, то он уверен, что эта программа должна быть применима и к ней. Здесь есть и политический момент – возрастет потребность в новой технике, а ее поставщики – страны, с которыми у нас тесные связи в разных сферах– это Беларусь, Казахстан и Россия.

«На покупку новой сельхозтехники можно сделать и беспроцентные кредиты. А можно, – предлагает эксперт, – предпринять, например, следующий шаг: если фермер соберет высокий урожай, ему будет скидка за оплату сельхозтехники. Надо заинтересовать фермеров манатом».