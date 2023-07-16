Засуха в Нидерландах ведет к сокращению производства сахара и истощению запасов, в результате европейским потребителям придется тратить еще больше денег на сладости.

Согласно данным, в настоящее время покупатели и производители сахара обсуждают контракты на сезон сбора урожая 2023-2024 годов, который начнется в октябре, в то время как цены уже выросли до более чем 1 000 евро за тонну. Это более чем в два раза больше, чем в середине 2022 года. В результате растет стоимость сладких закусок.

Ранее в 2023 году цены на сахар уже поднимались до самого высокого уровня более чем за 11 лет. Это произошло потому, что Индия, крупный экспортер, поставила меньше, чем ожидалось. Поставки из Пакистана и Таиланда также были неудовлетворительными. (rossaprimavera.ru)