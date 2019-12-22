Из-за забастовки в Париже практически не работает метро

Активисты профсоюзов управления парижского транспорта остановили в воскресенье работу 14 из 16 линий столичного метро в знак протеста против пенсионной реформы, передает ТАСС.

Согласно ее данным, сейчас работают лишь две полностью автоматизированные линии. Парижская подземка, таким образом, оказалась почти полностью парализованной, причем в день массовых разъездов населения на рождественские каникулы. Все станции метро, расположенные у вокзалов, закрыты. Многие люди добираются до вокзалов пешком.

Движение подземной городской электрички RER на ряде направлений сильно нарушено, а одна линия полностью остановлена.

Ситуация с движением трамваев в столице нормализовалась, однако они проходят в основном на окраинах, а не в центре города. На линии вышли две трети автобусов. Пробки на дорогах парижского региона Иль-де-Франс составляют 130 км.

Между крупнейшими городами страны курсируют около половины высокоскоростных поездов TGV и не более 20-30% других экспрессов. Национальное управление железных дорог предупредило, что 23 декабря, в понедельник, их число существенно сократится.