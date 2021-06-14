Запрет на полеты беспилотников, объявленный властями Женевы в качестве меры безопасности в преддверии намеченной на 16 июня встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, вступил в понедельник утром в силу. Вплоть до 00:00 17 июня запрещено запускать дроны под угрозой штрафа, а со вторника вводятся ограничения также на полеты пилотируемых авиасредств.

Согласно решению правительства Женевы, запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов распространяется на всю территорию Женевского кантона. Как сообщил ТАСС официальный представитель полиции Жан-Филипп Брандт, «любые нарушения этого запрета наказываются штрафом». Полиция намерена изымать аппараты у владельцев, не соблюдающих запрет.

Швейцарские власти вводят ограничительные меры постепенно. С 8 июня запрещено парковать автомобили вокруг парка Ла-Гранж, где пройдет саммит. Вход в парк закрыт. Ла-Гранж и примыкающий к нему парк О-Вив сейчас обнесены металлическими барьерами с колючей проволокой.

В воскресенье барьеры появились у гостиницы «Интерконтиненталь», где, по утверждению местной прессы, остановится Байден. В тот же день барьерами и колючей проволокой была огорожена часть набережной Женевского озера рядом со знаменитым фонтаном. Соседство фортификаций и мировой достопримечательности вызвало большой интерес у многочисленных горожан и туристов, поспешивших запечатлеть неожиданно выросший на берегу редут на свои смартфоны.

С 15 июня меры безопасности станут еще заметнее. Согласно решению федерального правительства, ВВС Швейцарии будут осуществлять функции воздушной полиции и вести усиленное наблюдение за небом над Женевой. Ограничения будут действовать с восьми часов утра 15 июня до восьми часов утра 17 июня по местному времени. Речь идет о воздушном пространстве Женевского региона с условным центром над площадью Наций. При этом коммерческие полеты в международный аэропорт Женевы и вылеты из него «не будут затронуты ограничениями»,- заверило правительство.

Официальный представитель Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Стефан Хофер заявил ТАСС, что выделенные в помощь властям Женевы до 1 тыс. военных будут охранять миссии государств и вести наблюдение за тем, чтобы не нарушались ограничения на полеты. В связи с этим он сообщил, что самолет-нарушитель, отказывающийся покинуть запретную зону, может быть уничтожен. «Это последняя из возможностей. Речь идет о самолете, который ведет себя агрессивно. Вначале с ним попытаются установить контакт по радио или другими способами», — пояснил он. Решение об уничтожении самолета-нарушителя полномочна принимать руководитель военного министерства Виола Амхерд.

Власти заранее извинились за неудобства. Все учреждения в зоне безопасности 16 июня не будут работать. Частным компаниям рекомендовано перевести персонал на работу из дома, а местным жителям полиция советует ограничить перемещения и не пользоваться частными автомобилями, отдав предпочтение общественному транспорту. Жителям, чьи дома находятся в зоне безопасности, придется предъявить доказательство проживания в данном районе, чтобы попасть домой.

В целом порядок в городе сейчас охраняют около 4 тыс. человек, в том числе около 2 тыс. женевских полицейских, 900 их коллег из других кантонов Швейцарии и примерно 1 тыс. военнослужащих.