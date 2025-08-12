США закроют воздушное пространство над Анкориджем на Аляске 15 августа, когда пройдет встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом говорится в уведомлении Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Сообщается, что из-за «перемещения VIP-персоны» небо будет закрыто в радиусе 48.3 км и на высоте 5.5 км. Ограничения снимут 16 августа.

Трамп сообщил 8 августа, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

