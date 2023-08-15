Это — очень примечательная история. Посольство Испании в России объявило об оказании «помощи» армянским сепаратистам в Карабахе. Более того, в публикации ведомство использовало так называемый «флаг» карабахских сепаратистов. Естественно, что данная провокация вызвала справедливое возмущение в Азербайджане. Глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в X (ранее Twitter) указал на то, что поддержка Испанией незаконного сепаратистского режима, созданного Арменией на суверенной территории Азербайджана, недопустима.

«Странно видеть, как страна борется с сепаратизмом на своей территории, поддерживая сепаратизм в других странах. Поддержка Испанией незаконного сепаратистского режима, созданного Арменией на суверенной территории Азербайджана, неприемлема. Мы решительно осуждаем такой неконструктивный подход», — говорилось в публикации. Что произошло после? Посольство Испании в России удалило свой провокационный антиазербайджанский пост с «флагом» армянских сепаратистов. Произошло это, в том числе и благодаря своевременным действиям посольства Азербайджана в Испании.

Но отменена ли помощь карабахским сепаратистам со стороны испанского посольства в РФ? Не уверен. По крайней мере, пост об оказании помощи армянам Карабаха остался. Означает ли случившееся изменение позиции официального Мадрида? В МИД Испании, а там сейчас период отпусков и трудно было вообще найти хоть кого-то для получения ответа на возникшие у Азербайджана вопросы, утверждают , что никакого изменения позиции официального Мадрида нет, и он признает территориальную целостность Азербайджана.

Тогда что же все это было? Окончательную ясность в данный вопрос может внести посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы. Тем более, что он является дуайеном дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве. И тут уместно указать на то, что вторым лицом в посольстве Испании в России является Гонсало Фурнье (Conzalo Fournier) . Он очень часто посещает Армению, делится фото из этой страны, в том числе на армянском языке, которого не знает. Значит, ему кто-то все это пишет.

В общем, тут еще предстоит очень многое выяснить, в том числе и возможный фактор личной заинтересованности Гонсало Фурнье в появлении антиазербайджанской публикации на сайте посольства Испании в России. Но , рассуждая шире, мы имеем дело с тревожным, но ожидаемым явлением. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с итогами досрочных парламентских выборов в Испани , которые состоялись 23 июля 2023 года и стали пятнадцатыми выборами в Генеральные кортесы Испании с момента принятия Конституции 1978 года.

На выборах были избраны 350 депутатов Конгресса депутатов и 208 из 265 членов Сената. Ранее выборы были назначены 30 мая 2023 года после того, как четырнадцатые Генеральные кортесы были распущены Королём Испании. Роспуск парламента произошел в результате неэффективности левого правительства, сформированного депутатами, избранными на прошлых парламентских выборах. Так вот сейчас мы имеем дело с еще более опасным развитием событий.

Напомню, что по результатам предыдущих парламентских выборов, состоявшихся в Испании в 2019 году, Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) пришла к власти в результате формирования коалиции, а ее лидер Педро Санчес был избран премьер-министром Испании. Но сейчас ИСРП заняла второе место на выборах -31,70% голосов и 121 место в Конгрессе. На первом же месте оказалась Народная партия- 33,05% и 137 мест в Конгрессе.

Важно понимать, что обеспечение большинства в 176 депутатов необходимо в Конгрессе депутатов для прихода к власти и НП, и ИСРП. Соответственно, они вынуждены формировать коалиции, чтобы получить абсолютное большинство в парламенте. И вот тут имеет смысл посмотреть на то, сколько голосов получили иные партии, участвовавшие в нынешних парламентских выборах. На третьем месте оказалась партия «Голос»- 12,39 % и 33 места в Конгрессе. Далее идет «Сумар»-12,31% и 31 место в Конгрессе. Потом идут «Левые республиканцы Каталонии»- 1,89 % и 7 мест в Конгрессе, «Вместе за Каталонию» — 1,60% и 7 мест в Конгрессе, «Единство Страны Басков»- 1,36% и 6 мест в Конгрессе, «Баскская националистическая партия»- 1,12 % и 5 мест в Конгрессе.

Как видим, и НП, и ИСРП вынуждены будут договариваться с партиями , которые выступают за автономию Каталонии , а в некоторых случаях и за ее независимость. И вот уже мы услышали, что глава правительства Каталонии Пере Арагонес настаивает на проведении референдума, чтобы жители региона могли определить свое будущее. Он, добавлю, является сторонником партии «Левые республиканцы Каталонии», которые, как мы отметили выше, получили семь кресел в 350-местном Конгрессе депутатов Испании.

Как тут не вспомнить о том, что премьер-министр Испании Педро Санчес в прошлом году частично помиловал девять сепаратистов, освободив их из тюрем в Испании после того, как они провели три года за решеткой, отбывая наказание от девяти до 15 лет. Плюс, в январе текущего года испанский судья снял обвинения в мятеже с бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона за его роль в незаконной попытке отделения региона в 2017 году, что привело к самому серьезному политическому кризису в Испании за последние десятилетия.

И вот сейчас, по имеющимся у нас сведениям, премьер-министр Испании Педро Санчес пошел на переговоры с Пучдемоном, который проживает в Бельгии и остается депутатом Европейского парламента. Это говорит не только о том, что ради сохранения власти многие политики в Испании готовы идти на торг с сепаратистами, но и о том, что Европарламент, известный своей ярко выраженной поддержкой карабахских сепаратистов, является и пристанищем Пудеммона, на котором до сих пор «висят» многие обвинения, в том числе в хищениях и неповиновении власти.

Да, позиция Брюсселя, где находится офис НАТО и штаб-квартира Евросоюза, может оказывать определенное воздействие на позицию Испании. Тем более, что грядет смена Кабинета министров, а значит и меняются многие министры, в том числе глава МИД. Своих постов могут лишиться и многие испанские послы, в том числе и в РФ. В целом, царящее там «чемоданное настроение» у дипломатов и чиновников разного уровня — хорошая среда для получения ими «выходного пособия» от армянской диаспоры.

Нет, открыто отказываться от поддержки принципа территориальной целостности государств в Испании не будут, ибо это чревато ужасными последствиями для них самих. Но и игнорировать новую реальность, в которой в самой Испании вопрос независимости или автономии Каталонии снова встал во всю ширь и высь, там тоже не могут. И вот, мы уже увидели первые доказательства этого на примере того, что посольство Испании в России объявило об оказании «помощи» армянам в Карабахе, делая это не через Баку.