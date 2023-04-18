С начала войны в Украине спрос на макеты надувной советской техники вырос на 30%, поскольку ВСУ стали использовать их в качестве ложных целей для российской армии, пишет The Economist со ссылкой на производителя таких макетов — чешскую фирму Inflatech.

Танк из нейлоновой ткани, применяющийся на поле боя в виде приманки для противника, можно надуть с помощью вентилятора за десять минут, сказал инженер Inflatech. По его словам, по сравнению с деревянными моделями надувные — более легкие, в сложенном виде они помещаются в рюкзак и их проще развернуть. «Подключите насос, и через десять минут это танк», — отмечает инженер.

В виде приманок производится широкая линейка российской и китайской техники, но есть трудности с воспроизведением тонких деталей — антенн и танковых пушек. «Пушка слишком длинная, а давление не такое высокое, поэтому нам приходится использовать несколько алюминиевых труб в качестве опор», — пояснил представитель Inflatech.

Несмотря на рост продаж на 30%, глава чешской компании Войтех Фрессер ожидает дальнейшего роста в ближайшие три-пять лет. «Я могу представить, что если бы мы хотели поддержать страну-партнера, которая находится в беде, мы бы отправили им надувные приманки. Или они у нее уже есть, а если нет, то наверняка будут», — говорил Фрессер.

Всего компания выпускает более 30 надувных военных приманок — танков, гаубиц, ракетных систем, самолетов, а также американских РСЗО HIMARS. Вес приманок начинается от 60 кг, на развертывание разных моделей требуется от трех минут до получаса. При этом приманки можно использовать не менее 50 раз. Цена фальшивой техники составляет до 100 тыс. долларов за штуку.

Приманки используются для обмана систем видеонаблюдения противника — после обнаружения камерой цель уничтожают как настоящую. Так, например, в начале 2023 года Минобороны РФ сообщало об уничтожении 35 установок HIMARS в Украине, тогда как страна получила от США только 20 подобных систем. (moscowtimes.ru)