Стоимость биткоина превысила $49 тыс. впервые с декабря 2021 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Стоимость валюты достигла наивысшей отметки за последние два года. Незадолго до этого аналитики предсказывали резкое изменение курса биткоина. Они утверждали, что он может достичь отметки в 200 тысяч долларов к концу 2025 года.

Эксперты также считают, что одобрение спотовых биткоин-ETF станет «переломным моментом» для нормализации участия институциональных игроков на рынке криптовалют.