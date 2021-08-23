«В то время, как мы хотим сейчас дать возможность представителям палаты проверять работу правительства, физически возить депутатов по всей стране в парламент действительно рискованно», — приводит слова Ардерн радио RNZ.

По ее словам, министры ее кабинета смогут появляться виртуально перед соответствующими комиссиями парламента. Премьер-министр подчеркнула, что нарушение работы парламента в Новой Зеландии минимально по сравнению с другими странами.