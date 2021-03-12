Из-за плохой погоды в Карабахе временно прекращены поиски останков погибших армянских солдат

«Запланированные на сегодня работы по поиску останков погибших и без вести пропавших армянских военнослужащих в ходяжавендском районе и в Физули прекращены из-за обильного снега и метели», — говорится в сообщении.

Поисково-спсательные работы на тех же направлениях продолжатся завтра.

В период с 13 ноября 2020 года по сей день обнаружены тела и останки 1499 человек: из них 23, предположительно, гражданские лица, остальные – военнослужащие. (ru.armeniasputnik.am)