Из-за парада Победы в Баку изменена схема движения автобусов

В связи с подготовкой к параду Победы и репетициями 8, 9 и 10 декабря временно изменена схема движения автобусов по маршрутным линиям Локбатан-Баил-20-й участок, проспект Нефтчиляр-Азнефть-м/ст «28 Мая», проспект Нобеля-Хатаи-м/ст «28 мая», а также по близлежащим улицам и проспектам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (BNA).

В сообщении говорится, что движение регулярных и экспресс-автобусов, проходящих через указанные районы, будет организовано в соответствии с применяемыми ограничениями: «Просим участников движения с пониманием отнестись и соблюдать установленные правила. Также рекомендуем без особой необходимости не выезжать на личном автомобиле в направлении центра города».