Публичное негодование вызвало задание телеведущего Стива Харви на конкурсе «Мисс Вселенная», попросившего Мисс Индию Харнааз Сандху сымитировать звуки животных. Как сообщает издание Business Insider, других конкурсанток при этом спрашивали о персональных достижениях и видении мира.

Сандху, в итоге выигравшая конкурс, на этом задании решила сымитировать звук кошки, однако уже после сообщила, что не ожидала подобного испытания и у нее не было другого выбора, кроме как выполнить задачу.

Необычное испытание, придуманное Харви стала объектом активной общественной критики.

«Мисс Индия, мяукающая перед Стивом Харви — это не то, что я ожидала увидеть сегодня вечером. Уверена, что организация «Мисс Вселенная» могла бы сделать испытание получше», — сообщила в своем аккаунте в Twitter журналистка Саракши Рай.

Харнааз Сандху стала победительницей состоявшегося в израильском Эйлате конкурса «Мисс Вселенная-2021» 13 декабря. Второе место заняла Лалела Мсване из ЮАР, а третье — Надиа Ферейра из Парагвая.