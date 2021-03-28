Из Турции в Боснию и Герцеговину доставлена партия вакцин от COVID-19

Турция в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) передала в дар Боснии и Герцеговине 30 тысяч доз вакцины Sinovac, сообщает Агентство Анадолу.

Партия вакцин от COVID-19, обещанная президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом во время визита в Анкару членов Президентского совета Боснии и Герцеговины 16 марта, была доставлена в международный аэропорт Сараево на самолете скорой помощи.

На пресс-конференции, организованной в аэропорту Сараево, министр безопасности Боснии и Герцеговины Сельмо Чикотич поблагодарил Турцию и турецкий народ за оказанную поддержку.

«Турция сегодня, так же как и всегда, продемонстрировала нам свою готовность оказать поддержку», — сказал глава ведомства.

В свою очередь, советник главы Президентского совета Боснии и Герцеговины Боско Томич акцентировал внимание на том, что в дни, когда система здравоохранения переживает трудные времена, любая поддержка имеет большое значение.

Томич отметил значимость прибывших в страну 30 тыс. доз вакцин для жизней людей и поблагодарил Турцию за оказанную поддержку.

Между тем первый советник посольства Турции в Сараево Озгюр Шахин сообщил, что по указанию главы турецкого государства незамедлительно связался с властями Боснии и Герцеговины.

«Турция и впредь будет оказывать поддержку Боснии и Герцеговине в борьбе с пандемией коронавируса», — отметил советник.

Как сообщает Министерство гражданских дел Боснии и Герцеговины, по завершении процедур вакцины будут доставлены в центральное депо в Мостаре.