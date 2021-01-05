Из плена были освобождены 12 наших военнослужащих и 2 гражданских лица

«В результате мероприятий, проведенных Государственной комиссией Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, из плена были освобождены 12 наших военнослужащих и 2 гражданских лица».

Как передает Report, об этом на проведенной сегодня в Центре анализа международных отношений пресс-конференции сказал руководитель рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

По его словам, в настоящее время в армянском плену остаются 2 гражданских лица:

«В Азербайджане содержатся 5 граждан армянской национальности. Из них двое военные, 3 – гражданские лица. Международный комитет Красного креста проинформирован об этом».

| 2021-01-05T14:57:06+04:00 5 января 2021, 15:20|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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