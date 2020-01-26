Из Норвегии в Беларусь поступила первая партия нефти

Первая партия нефти из Норвегии в воскресенье, 26 января, прибыла на белорусскую железнодорожную станцию Новополоцк для переработки на предприятии «Нафтан». Как сообщило агентство БелТА, речь идет о 59 цистернах, в которых находится примерно 3,5 тыс тонн нефти.

Всего Беларусь в тестовом режиме закупила в Норвегии 86 тыс тонн североморской нефти сорта Johan Sverdrup, которые, как ожидается, полностью будут поставлены на завод в течение двух недель. Этот сорт добывается на норвежском континентальном шельфе в промышленных масштабах с четвертого квартала 2019 года. «Качество этой нефти довольно интересное. В мире этот сорт уже называют конкурентом российского Urals», — рассказал журналистам генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов.

Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. В декабре президент Беларуси Александр Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти. По словам главы государства, переговоры, кроме Норвегии, ведутся с ОАЭ, Саудовской Аравией и США, которые готовы поставлять сырье лучшего качества, чем российское и по «мировой цене».