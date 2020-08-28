«Из газового конфликта может разрастись глобальный конфликт в Восточном Средиземноморье» — Александр Рар

Эскалация напряженности между Грецией и Турцией из-за территориальных разногласий в восточной части Средиземного моря не на шутку взбудоражила ведущие столицы Евросоюза.

Германия всеми силами пытается решить спорные вопросы между Грецией и Турцией, таким мнением поделился с # немецкий политолог Александр Рар, комментируя визит главы МИД Германии Хайко Масса в Турцию.

«Проблемы между Грецией и Турцией обострились, и сейчас их решить уже сложно. Нужно было решать их на начальном этапе, когда проблемы только начинались. Сейчас Германия в лице главы МИД Хайко Масса принимает титанические усилия для того чтобы решить проблемы не только между Афинами и Анкарой, но и в целом внутри Европы», — сказал он.

По словам аналитика, сейчас у европейских стран нет консенсуса между собой также по гражданской войне в Ливии.

«Многие страны недовольны политикой Турции в этой стране. По Беларуси также есть определенные разногласия. Сегодня можно точно сказать, что Запад в вопросах безопасности не монолитен, что будет иметь последствия для будущей архитектуры безопасности Европы. Что касается Греции и Турции, то сейчас госпожа Меркель уговорила турецкую сторону не проводить геологических расследований в восточном Средиземноморье», — отметил он.

Аналитик также сказал, что, несмотря на заявление, что не намерен отступать от своих планов, Эрдоган пока сконцентрировался поиском месторождений в Черном море, где ему никто не мешает.

«Он пока хочет выиграть время и показать, что Турция станет энергетической державой в Европе, и готов идти до конца. В 70-е годы мы уже видели конфликт между Турцией и Грецией, эти страны не доверяют друг другу. Ситуация может усугубиться еще и тем, что есть страны, которые играют то на стороне одних, то на стороне других. Например, Франция, отправляя свои военные корабли в Эгейское море, пошла на большое обострение и пытается продемонстрировать свою силу Турции. Это показатель ситуации в Европе», — добавил он.

Эксперт также считает, что Германия будет на стороне Турции по прагматическим соображениям.

«Берлин понимает, что от Турции зависят другие вопросы безопасности Европы: это вопрос миграции. Анкара может шантажировать Берлин, так как сдерживает миграционные потоки в Европу. Данная ситуация будет только развиваться, так как в ней участвует еще такая страна как Израиль, арабские страны, Египет, который создает военный альянс с Грецией. Из газового конфликта может разрастись глобальный конфликт в Восточном Средиземноморье», — добавил он.

Говоря о том, почему Турция должна обсуждать данный вопрос с ЕС, а не с отдельными странами, эксперт отметил, что Турция — не член ЕС, но у нее особые отношения с этой структурой и существует ассоциативное соглашение между сторонами.

«Германия хочет консенсуса по всем острым вопросам в Европе. К примеру, она смогла добиться консенсуса в помощи южной Европе из-за проблем от пандемии, но по вопросам мигрантов она не может добиться согласия. Сейчас Германия действовать одна и добиваться консенсуса не может, США сейчас заняты проблемами выборов, и заниматься этими вопросами не могут», — сказал он.

Политолог также добавил, что канцлер Германии Ангела Меркель говорит о том, что Европа должна выступать в вопросах безопасности монолитно.

«Если же начнут всплывать национальные интересы, то грош цена безопасности Европы. Поэтому она призывает находить общеевропейские решения, но со временем это становится все труднее и труднее. Если в экономическом плане Европа держится вместе и может прийти к общему знаменателю, то в политическом плане сейчас вырисовываются национальные интересы, что ставит крест на идее соединенных штатов Европы и ее единой оборонной и внешней политикой», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос том, насколько Лозаннские соглашения, подписанные почти 100 лет тому назад и на которые сейчас ссылается Греция, отвечают сегодняшним реалиям, аналитик сказал, что современная Турция их просто не признает.

«Лозаннские соглашения должны были стабилизировать геополитическую ситуацию после развала Османской империи. Но с того момента прошло 100 лет, и сейчас Турция не считает себя проигравшей страной. Геополитические реалии поменялись. Эрдоган своими действия так и говорит, что не признает эти соглашения. Турция хочет восстановить свое влияние на территории Османской Империи и стать региональной державой. У нее есть также амбиции и в Сирии, и в Ливии», — сказал аналитик.

По его мнению, мы сейчас находимся на рубеже глобальных политических перемен.

«Трамп тоже начинает менять правила игры, которые существовали последние 75 лет. Мы видим, как рушится на глазах монополярная система Запада, которая укрепляла все договоры, а сейчас мы находимся на стадии формирования многополярного мира, и поэтому входим в очень опасный период, когда многие соглашения уже изжили себя», — резюмировал он.