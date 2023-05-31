Александр Лукашенко пригласил Казахстан вступить в Союзное государство, если у руководства страны есть «переживания» по поводу размещения в Беларуси ядерного оружия РФ. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме в Москве раскритиковал экономический союз с Россией (ЕАЭС) из-за сближения РФ и Беларуси. Блок, по его словам, развалился на две части, где одна сторона — это Россия и Беларусь, а вторая — все остальные страны. «Я извиняюсь, даже ядерное оружие — одно на двоих сейчас», — отметил Токаев.

В ответ на это Лукашенко посоветовал Казахстану и всем другим государствам ЕАЭС вступать в Союзное государство, чтобы было одно «ядерное оружие на всех».

«Если кто-то переживает — ну, не думаю, что Касым-Жомарт Токаев переживает по этому поводу, но если вдруг — так никто не будет против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. А это очень просто: в союз Беларусь-Россия надо вступать — и все, и будет ядерное оружие на всех», — заявил глава Беларуси.

Лукашенко отметил, что считает расширение Союзного государства возможным. «Мы стратегически должны понимать, что у нас уникальный шанс объединиться», — сказал он.

То есть, похоже, идея-фикс Путина о восстановлении СССР никуда не делась, если об этом заговорил его ближайший вассал Лукашенко. А как же еще можно трактовать слова белорусского руководителя? Под предлогом «заманчивой» возможности получить атомную бомбу он зазывает всех назад, в так называемое Союзное государство. Как же объяснить это выступление Лукашенко? Может, ему дали соответствующее поручение в Кремле?

На эти вопросы # ответили известные иностранные эксперты.

Сопредседатель российской политической партии «Демократический выбор», член совета фонда «Либеральная миссия» Сергей Жаворонков:

— У разных лидеров стран разный дипломатический стиль. Стиль Лукашенко можно охарактеризовать русской поговоркой «язык без костей». За время правления он говорил что угодно (в том числе об отношениях с Россией) и часто прямо противоположное. Ну а внутри страны, напомню, например, обещал не баллотироваться на очередной срок после принятия новой конституции, но выдвинулся «по просьбам трудящихся».

С экономической точки зрения «Союзное государство» практически синонимично ЕАЭС (формально, только не должно быть таможенных постов, но обе стороны регулярно их все равно выставляют). Так что, «Союзное государство» или ЕАЭС — без особой разницы. И даже значение ОДКБ не стоит переоценивать, как показывают недавние события с Арменией — что ОДКБ, что ЕАЭС базируются на принципе консенсуса. То есть, «Союзное государство» имеет прежде всего имиджевое значение. И именно поэтому, конечно, никто к нему в ситуации международных санкций против Путина и Лукашенко присоединяться не собирается.

Справедливо и другое — из ЕАЭС его участники вряд ли выйдут в силу зависимости от России (Казахстан, например 70% нефти экспортирует через Россию).

И завершая — будет ли ядерное оружие реально размещено в Беларуси, это большой-большой вопрос. Вряд ли Путин поручит контроль за ним Лукашенко. А если нет, то встанет вопрос размещения дополнительного контингента российских войск, чего Лукашенко всегда опасался.

Казахский политический аналитик Димаш Альжанов:

— Заявление Токаева, это неуверенная попытка сказать о проблемах интеграции в рамках ЕАЭС, и одновременно очертить границы сотрудничества и помощи, которую он готов оказать Кремлю. Политическое руководство Казахстана не желает повторять судьбу Лукашенко. При этом, из-за своей несмелости и, возможно, безыдейности, Токаев остается приверженным интеграционному процессу во главе Кремля. В своем выступлении он не смог четко расставить акценты и поставить защиту национальных интересов Казахстана на первый план. Всем очевидно, ЕАЭС не может быть эффективным экономическим союзом, слишком много институциональных проблем в основе организации, участие в которой дорого обходится Казахстану. В этом плане, внешняя политика Токаева и его администрации не демонстрирует адекватного стратегического видения в контексте стоящих перед страной вызовов и перспективы их решения.

Союз Беларуси и России, по сути, означает поглощение (с значительной утратой суверенитета) одним авторитарным режимом другого. Стратегически проиграв войну, находясь под санкциями и в состоянии кризиса легитимности, Путин своим «союзом» с Лукашенко только усиливает противоречия в ЕАЭС. Заявление Лукашенко на этом фоне об объединении совершенно бесперспективное, даже для достаточно лояльного по отношению к России Токаева.