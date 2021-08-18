Шесть граждан Грузии, которые работали по контракту в американских компаниях в Афганистане, были эвакуированы из Кабула на венгерском самолете.

Об этом сообщает МИД Грузии.

Ведомство отмечает, что их эвакуация стала итогом активной работы Грузии с венгерской стороной.

После последних событий в Кабуле оставались 23 гражданина Грузии, работающие в частных компаниях.

МИД Грузии подчеркивает, что вместе с администрацией премьер-министра продолжает активную работу по вопросу эвакуации грузинских специалистов из Кабула.

Также в Тбилиси ожидают разрешения на отправку в Кабул гражданского самолета.