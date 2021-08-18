Шесть граждан Грузии, которые работали по контракту в американских компаниях в Афганистане, были эвакуированы из Кабула на венгерском самолете.
Об этом сообщает МИД Грузии.
Ведомство отмечает, что их эвакуация стала итогом активной работы Грузии с венгерской стороной.
После последних событий в Кабуле оставались 23 гражданина Грузии, работающие в частных компаниях.
МИД Грузии подчеркивает, что вместе с администрацией премьер-министра продолжает активную работу по вопросу эвакуации грузинских специалистов из Кабула.
Также в Тбилиси ожидают разрешения на отправку в Кабул гражданского самолета.