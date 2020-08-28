Иванка Трамп считает, что твиты президента США нравятся не всем из-за его прямоты

Дочь и советник американского лидера Дональда Трампа Иванка Трамп признала, что стиль общения ее отца в Twitter не всем нравится из-за его прямоты, однако призвала судить о нем по реальным делам.

«У моего отца есть твердые убеждения, и он <…> говорит то, что думает. Согласны вы с ним или нет, вы всегда знаете, за что он выступает. Я признаю, что стиль общения моего отца не всем по вкусу, и я знаю, что его сообщения в Twitter могут казаться слишком прямыми и без прикрас, но результаты говорят сами за себя», — сказала она, выступая в четверг на Национальном съезде Республиканской партии.

Она также убеждена, что «Вашингтон не изменил Дональда Трампа, а Дональд Трамп изменил Вашингтон».