24 мая 2021 года группа жителей села Хошбулаг Дашкесанского района провела акцию протеста перед зданием Администрации Президента. Жители села обвинили руководство исполнительной власти Дашкесана в передаче пахотных земель и пастбищ села в пользование богатым людям за взятку. Глава исполнительной власти Дащкесана Ахад Абиев опроверг обвинения жителей села. По словам Абиева часть летних пастбищ Государственного фонда района сдана в аренду на 30 лет 73 вынужденным переселенцам из Кельбаджарского и Лачинского районов.

«Ранее несколько участников акции протеста подожгли палатки арендаторов.

Пострадавшие обратились в суд. 1 июля 2021 в Дашкесанском районном суде состоится рассмотрение этой жалобы», — отметил Абиев.

Получив эту информацию, мы решили выяснить, действительно ли руководство исполнительной власти Дашкесана передало принадлежащие жителям села Хошбулаг пахотные земли и пастбища «богатым людям за взятку»?

«Земли, о которых идет речь, принадлежат не населению, а государству и находятся под управлением Государственного комитета по имущественным вопросам», — сказал # представитель главы исполнительной власти в селе Хошбулаг Юнис Аббасов.

По словам Аббасова, эти земли переданы в аренду вынужденным переселенцам из Бейлагана и Лачина в качестве летних пастбищ.

«Это была вынужденная мера. Но их земли уже освобождены, и они скоро должны вернуться домой», — сказал представитель главы исполнительной власти.

Заведующий отделом территориального управления Дашкесанского района Мейданали Йолчуев подтвердил высказывания Юниса Аббасова. «Земли в селе Хошбулаг поделены на три части. Это частные земли жителей, муниципальные земли и государственные земли. В аренду вынужденным переселенцам переданы государственные земли», — сказал нам заведующий отделом.

Как заявил # экономист Азер Мехтиев, государственные структуры могут передавать в аренду госземли. «Но передача в аренду должна проводиться в соответствии с законом «Об аренде земли». Согласно статье 10 этого закона, аренда земельных участков должна осуществляться только по результатам проведения конкурсов. Этот закон касается всех и вынужденных переселенцев тоже», — сказал Азер Мехтиев.

Чтобы выяснить был ли проведен конкурс для передачи государственных земель в аренду, мы вновь обратились к представителю главы исполнительной власти Хошбулага Юнису Аббасову.

По словам Юнис Аббасова, земли вынужденным переселенцам в селе Хошбулаг были переданы в аренду без проведения конкурса.