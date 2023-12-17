Премьер-министр Франции Элизабет Борн применила статью конституции 49.3 для запуска процедуры принятия законопроекта о бюджете Франции на 2024 год без голосования.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Элизабет Борн вновь прибегла к статье 49.3 конституции в отношении всего текста законопроекта в новом чтении в национальном собрании», — указывает телеканал.

Левая партия «Непокорившаяся Франция» заявила, что выдвинет вотум недоверия правительству. Если он будет отклонен, законопроект будет считаться принятым. Окончательное одобрение законопроекта о бюджете Франции на 2024 год через введение в действие статьи 49.3 конституции ожидается в конце следующей недели, говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что за время своего пребывания на посту премьер-министра Элизабет Борн применяла статью 49.3 французской конституции уже 22 раза.