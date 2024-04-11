Верховная рада Украины приняла во втором, окончательном чтении закон об усилении мобилизации. За закон высказались 283 депутата из 351, один был против, 49 воздержались, еще 18 не голосовали, сообщил депутат Ярослав Железняк. Теперь документ должен подписать президент Владимир Зеленский. Изменения вступят в силу через месяц после этого.

Ранее 227 голосами из закона исключили норму о демобилизации после трех лет службы. Депутаты сделали это по просьбе министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Вопрос о демобилизации и ротации обещали рассмотреть отдельно.

Новый закон снижает призывной возраст с 27 до 25 лет, разрешает электронные повестки и отменяет срочную службу. Вместо нее вводится базовая военная служба сроком пять месяцев в мирное время и три месяца — в военное. Украинцы младше 24 лет смогут выбирать, когда им удобнее будет ее пройти, включая год и период.

Помимо этого, вводится базовая общевойсковая подготовка до трех месяцев для всех граждан от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях, включая частные.

Военнообязанным украинцам в течение 60 дней нужно будет обновить персональные данные в ТЦК. Это можно сделать дистанционно. Признанные ограниченно годными должны повторно пройти военно-врачебную комиссию. Также закон предусматривает демобилизацию и освобождение от призыва людей с инвалидностью всех групп. Однако все, кто получил справку после начала полномасштабного вторжения России в Украину, кроме военных, должны пройти повторный медосмотр на пригодность к службе, чтобы исключить фактор коррупции.

Также все мужчины от 18 до 60 лет в период мобилизации обязаны носить с собой военные билеты и предъявлять их сотрудникам правоохранительных органов: полицейским, работникам военкоматов и пограничникам.

Уклонистов смогут лишать водительских удостоверений. Среди других мер — запрет на выезд из страны и блокировка банковских счетов по решению суда, в том числе если нарушитель проживает за границей.

Военнообязанным, находящимся за пределами Украины, потребуется военный билет. Для них любые консульские услуги, например замена паспорта, будут доступны только при наличии этого документа. По данным Евростата, на ноябрь 2023 года в ЕС находились около 650 тысяч украинцев призывного возраста.

Командование ВСУ неоднократно говорило, что ему понадобится больше солдат, чтобы успешно воевать с Россией. В декабре Зеленский заявил, что Минобороны просит провести дополнительную мобилизацию 500 тысяч человек. Новобранцами хотят заменить 330 тысяч воюющих солдат. По оценке Минфина, новая волна мобилизации обойдется стране в $20,8 млрд.

Согласно данным парламентского комитета по экономике, в Украине зарегистрировано 11,1 млн мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Из них под условия мобилизации подпадают 3,7 млн. Остальные либо уже служат (1,2 млн), либо остались на оккупированных территориях (2,9 млн), находятся за границей (1,3 млн), освобождены от призыва по состоянию здоровья (1,5 млн) или в связи с важностью своей работы (0,6 млн). (moscowtimes.ru)