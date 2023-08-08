Итальянское правительство приостановило программу выдачи так называемых «золотых виз» российским и белорусским инвесторам. Это решение было принято спустя почти полтора года после публикации соответствующих рекомендаций Еврокомиссии, выдвинутых в связи с российским вторжением в Украину, сообщает Affari Italiani.

Государственная программа предоставления «золотых виз» для граждан не входящих в ЕС стран была запущена с 2017 года. Она позволяла иностранным гражданам и их семьям получить разрешение на проживание в стране, приобретая недвижимость или осуществляя крупные денежные вложения.

В Италии для получения инвесторской визы необходимо было вложить в местный стартап 250 тысяч евро, инвестировать в местную компанию 500 тысяч евро, сделать благотворительный взнос в размере миллиона евро в социально значимые инициативы или вложить 2 миллиона евро в государственные облигации. Обладателям «золотых виз» был доступен особый налоговый режим и возможность претендовать на получение гражданства Италии через 10 лет.

Решение о приостановке программы принято министерством предприятий и товаров «Made in Italy» в середине июля 2023 года. Еврокомиссия выпустила свои рекомендации в марте 2022 года. За это время инвесторскую визу успели получить 32 российских граждан из 36, подавших заявки.

В 2022 году граждане России составили большинство участников программы «Investor Visa for Italy». Они опередили американцев (12 человек) и британцев (12 человек), а также других 23 инвесторов из стран, не входящих в состав Европейского союза. Европейская комиссия выражала глубокую озабоченность по поводу таких программ, указывая на возможность обхода санкций путем «отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции».

В своей рекомендации Еврокомиссия подчеркивала, что такие программы могут предоставить участникам санкционных списков привилегированный доступ к территории и внутреннему рынку Европейского союза, а также свободное перемещение в Шенгенской зоне. /moscowtimes.ru/