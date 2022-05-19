Правительство Италии подготовило план, который позволит завершить войну в Украине. Документ 18 мая глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал генсеку ООН Антониу Гутерришу. 19 мая его текст опубликовала La Repubblica и процитировал ряд других изданий, сообщает Медуза.

План предполагает привлечение к урегулированию конфликта ООН, стран-посредников (каких именно, пока не уточняется), миротворческих сил и миссий наблюдателей.

Мирное урегулирование Италия предлагает проводить в четыре этапа: