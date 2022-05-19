Правительство Италии подготовило план, который позволит завершить войну в Украине. Документ 18 мая глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал генсеку ООН Антониу Гутерришу. 19 мая его текст опубликовала La Repubblica и процитировал ряд других изданий, сообщает Медуза.
План предполагает привлечение к урегулированию конфликта ООН, стран-посредников (каких именно, пока не уточняется), миротворческих сил и миссий наблюдателей.
Мирное урегулирование Италия предлагает проводить в четыре этапа:
- Первый этап — прекращение огня и отвод войск от линии фронта.
- Второй этап — вступление Украины в Евросоюз (с рядом дополнительных условий и обязательств) при гарантии ее неприсоединения к НАТО.
- Третий этап — двустороннее соглашение между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу. Итальянский план предполагает, что «спорные территории» получат полную автономию, в том числе в сфере обеспечения своей безопасности, но при сохранении суверенитета Украины.
- Четвертый этап — заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе.