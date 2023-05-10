Италия дала сигнал США, что намерена выйти из противоречивого инвестиционного договора с Китаем «Один пояс, один путь» до конца года.

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони заявила спикеру Палаты представителей Конгресса США Кевину Маккарти во время встречи в Риме на прошлой неделе, что окончательное решение еще не принято, но ее правительство выступает за выход из масштабного китайского инвестиционного соглашения «Один пояс, один путь». Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, Италия, как и большая часть Европы, оказалась в ловушке напряженности между Вашингтоном и Пекином, усиливающейся на фоне постоянной поддержки Китаем России. Европейские страны пытаются сбалансировать желание сотрудничать с Китаем в сфере торговли и инвестиций, одновременно отвергая претензии на экономическое принуждение.