Председатель совета министров Италии Марио Драги заявил, что республика могла бы полностью отказаться от закупок газа у России с осени 2024 года, пишет агентство Bloomberg.

Также Драги рассказал, что на следующем заседании Совета Евросоюза (ЕС) представят план Брюсселя по установлению потолка цен на топливо.

Еще в первой половине июля Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявилоб отсутствии предложений со стороны Еврокомиссии (ЕК) о введении предельных цен на российский природный газ.