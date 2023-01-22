Италия и Франция завершают подготовку к отправке в Украину зенитного ракетного комплекса SAMP/T.

Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью газете Corriere della Sera. Также он анонсировал и другую помощь, но отказался сообщать детали.

Таяни напомнил, что Италия уже предоставила Украине 5 пакетов помощи в сфере обороны на сумму около 1 млрд евро.

«Готовится шестой пакет, который включает системы ПВО. Министр Кулеба поблагодарил за оказанную поддержку, я повторил, что она будет продолжаться. В сотрудничестве с Францией мы завершаем отправку SAMP/T, и в любом случае есть другие действия, над которыми мы работаем конфиденциально», — сказал министр.

Таяни подчеркнул, что Италия поддерживает все возможные пути достижения справедливого мира в Украине, а это означает независимость и территориальную целостность Украины. «Для союзников Украины вполне понятно, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь этой нации в ее борьбе за независимость», — сказал он.