Четыре российских истребителя нарушили воздушное пространство Швеции 2 марта. Об этом сообщают Вооруженных сил Швеции на своем сайте, передает Корреспондент.нет.

Два российских Су-27 и два Су-24 нарушили воздушное пространство Швеции к востоку от острова Готланд.

Шведские истребители Jas 39 Gripen были подняты по тревоге и задокументировали инцидент на фото. Нарушение было недолгим, отмечается в сообщении.

«Это показывает, что наша готовность хорошая. Мы были на месте, чтобы обеспечить территориальную целостность и границы Швеции. Мы полностью контролируем ситуацию. В свете сложившейся ситуации мы очень серьезно относимся к инциденту. Это непрофессиональные и безответственные действия со стороны России», — заявил главком ВВС Швеции Карл-Йохан Эдстрем