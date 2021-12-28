Истребители НАТО в 2021 году уже совершили в Европе около 370 вылетов по тревоге. Из них — 290 были выполнены для идентификации и наблюдения за российскими самолетами. Об этом представитель альянса заявил в ночь на вторник, 28 декабря. Лишь в редких случаях речь шла о военной авиации других государств или не сразу идентифицируемых пассажирских или транспортных бортах.

Большинство перехватов было осуществлено в небе над странами Балтии. Как правило, эти миссии проходили без инцидентов, и истребители НАТО просто сопровождали российские самолеты из этого района. Лишь очень немногие из них вторглись в воздушное пространство НАТО. (DW)