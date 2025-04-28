Россия продолжает терять позиции на рынке вооружений Индии, которая с советских времен была крупнейшим покупателем оружия у Кремля, а в последние годы обеспечивала 20% заказов «Рособоронэкспорта».

Как сообщает Bloomberg, правительство Индии подписало контракт на закупку во Франции 26 морских истребителей Rafale за $7,4 млрд. Сделка, которая была предварительно согласована во время визита в Париж индийского премьера Нарендры Моди в 2023 году, также включает техническое обслуживание 36 французских истребителей, купленных Нью-Дели 9 лет назад.

Французскими истребителями, которые разместятся на авианосце INS Vikrant, индийское Минобороны планирует постепенно заменить стареющий парк российских МиГ29-К. При этом от новых крупных оружейных сделок с Россией в Нью-Дели решили отказаться, рассказывали ранее источники Reuters в правительстве республики.

Хотя индийские власти планируют выделить на перевооружение армии $100 млрд, а Москва неоднократно предлагала Нью-Дели заключить новые сделки, в том числе на поставку вертолетов Камова и истребителей «Сухой», в Нью-Дели делают ставку на западное оружие. Доля вооружений российского производства на индийском рынке за последние 10 лет сократилась вдвое — с 72% в 2010-14 гг до 36% в 2020-24 гг., согласно оценкам Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI). Прошедшая пятилетка оказалась первой с 1960–1964 гг., когда на Россию (или СССР) пришлось менее половины индийских закупок.

В 2023 году власти Индии заморозили переговоры о закупке вертолетов Ка-226Т и истребителей Су-30МКИ, а ранее вышли из совместного проекта по разработке истребителя пятого поколения на базе Су-57. Военным не понравились ни финансовые, ни технологические параметры самолета, в который, как ожидалось, Индия инвестирует до $4 млрд.

В 2022 году индийских военных не устроили характеристики российских танков Т-72 и Т-90. Этим машинам предпочли французские Leclerc XLR. Как пояснило индийское военное командование, российские танки оказались бесполезными в горной местности: их нельзя использовать для вооружённых столкновения на границе с Китаем и Пакистаном.

В 2023 году Индия сказала «нет» российскому предложению строить подлодки на базе платформы «Амур-1650» — экспортной версии субмарин проекта 677 «Лада». Вместо сотрудничества с «Рособоронэкспортом» в Нью-Дели решили закупить 6 подлодок производства немецкого концерна Thyssenkrupp.

«Индия смещает фокус своей политики в области закупок вооружений на западных поставщиков, в первую очередь Франции, Израиля и США. Несмотря на публичные декларации о том, что отношения России и Индии остаются дружескими, эти изменения особенно видны в новых крупных заказах Индии на оружие, большая часть которого придет от западных производителей», — пишут эксперты SIPRI.

По данным института, общий экспорт российских вооружений c начала войны в Украине сократился на 47%, а доля РФ на мировом рынке оружия упала до 7,8% — втрое по сравнению с периодом 2015-19 гг. (moscowtimes.ru)