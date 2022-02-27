Одним из пропавших без вести азербайджанских солдат в Первой Карабахской войне был 19-летний доброволец Натик Гасымов. В одиночку защищая стратегически важную церковь от врага, Гасымов все-таки сдался в обмен на освобождение находившихся в плену азербайджанских военных. Затем он был допрошен армянскими солдатами в присутствии журналиста Энрико Сарси, который готовил материалы для одного из российских изданий. После этого допроса о судьбе Гасымова ничего не известно.

История Натика Гасымова рассказана в документальном фильме «Сын» в сети кинотеатров Park Cinema, который демонстрируется начиная с 1 марта. О допросе вспоминает его очевидец Энрико Сенси, авторы фильма также поговорили с родственниками и друзьями пропавшего без вести Натика Гасымова.

С целью выйти на его след режиссер фильма Каран Сингх посещал Азербайджан, Италию, Россию и Армению. Он также ездил на оккупированные в то время земли Нагорного Карабаха, находившиеся под контролем армянских сепаратистов. Мать Натика Гасымова в беседе с режиссером призналась, что до сих пор ждет его и считает, что он жив, несмотря на то, что со дня его пропажи прошло уже 30 лет.

В сети кинотеатров Park Cinema отметили, что все средства, собранные с продажи билетов, пойдут в фонд YAŞAT, созданный по указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева 8 декабря 2020 года. Главная цель фонда — принятие мер в рамках реализации инициатив гражданского общества, предпринимаемых государством в области социальной защиты семей шехидов и инвалидов, пострадавших в результате военных действий.