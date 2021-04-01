История наказывает забывчивые народы…

Мы вовсе не намерены иронизировать по поводу последних выступлений и заявлений армянского премьера Никола Пашиняна и его команды, в которых армянские лидеры открытым текстом заявляют, что их страна должна строить новые отношения с Турцией и Азербайджаном, потому что в разное время различные представители ведущих государств и международных центров им посоветовали то же самое – прямым и косвенным образом.

Помнится, что еще во время своего первого визита в Южный Кавказ помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон недвусмысленным образом сказал Пашиняну, что для улучшения социально-экономического положения Армении следует изменить ее внешнюю – региональную политику.

То же самое косвенным образом сделал американский экономист армянского происхождения (уроженец Турции) Дарон Аджемоглу, которого Н.Пашинян намеревался назначить своим советником по экономике…

Сейчас известна дата внеочередных парламентских выборов в Армении. Также известно, что в апреле премьер-министр Пашинян уйдет в отставку со своего поста. Интересно, что Пашинян продолжает делать не очень-то популярные заявления. Но он вовсе неглупый человек, т.к. опросы и оценки, количественные стороны акций протестов оппозиции показывают, что народ не поддерживает ура-патриотов и псов войны, т.е. военным-преступникам – Кочарянам и Саргсянам больше не видать власти, а старику Вазгену Манукяну лучше нянчить своих внуков.

Улучшение отношений с Турцией и Азербайджаном обещает Армении большие экономические дивиденды. Тут надо сделать такую оговорку, что на отношения Армении с Турцией не следует смотреть исключительно с призмы азербайджано-турецких отношений – нет, Ереван предъявляет территориальные притязания и к братской Турции, что отражено даже в государственных символиках Армении. Заметим, что даже в советское время армяне широко тиражировали такие понятия, как «армянская гора Арарат», «великая Армения», в том числе, «древнее армянское государство Урарту», хотя все это было открытой ложью. Но армяне даже тогда свою футбольную команду называли «Араратом». В советское время мы же, увы, и представить себе не могли, что можем называть свою любимую футбольную команду, например, «Тураном» или чем–то другим примечательным атрибутом-названием из истории азербайджанцев и Азербайджана. И все вели себя таким образом, как будто в Азербайджане кроме нефти и газа ничего не было…

Что касается отношений с Азербайджаном, у армян другого выхода нет – придется кардинальным образом пересмотреть отношения с самым сильным государством региона. В политике и политической жизни вечных врагов не бывает. Конечно, это не значит, что мы тоже должны взять и забыть все – нет, забыв 1905-й год мы получили 1918-й год, позабыв последний получили 1988-94 годы!

Нет, из истории следует делать серьезные и подобающие выводы, история наказывает забывчивые и несерьезные народы. Надо сделать так, чтобы в системе национальной безопасности не было уязвимых мест.

Армении не удалось создать строгую анти-азербайджанскую коалицию. Нет, не только соседняя Россия, даже другие государства стараются строить с Азербайджаном взаимовыгодные отношения. Например, премьер Пашинян старался опередить Баку и открыл посольство Армении в Израиле. Но это не отразилось на азербайджано-израильских отношениях. Азербайджан же может, даже смог, создать антиармянский союз – такие страны, как Турция и Пакистан, поддерживая политику официального Баку, заморозили все политические, дипломатические и экономические отношения с Ереваном.

Конечно, если Армения исправит свою политику, изменится отношение к Еревану и этих государств. Когда же мы увидим первые признаки подобной политики? Внеочередные парламентские выборы будут своеобразным тестом, и мы к осени будем знать все детали армянской политики, все намерения лидеров этой страны. До выборов существенных сдвигов в армянской политике не будет – это будет время взаимных политических обвинений и резких заявлений. Но, как говорится, тени исчезают в полдень, а до наступления последнего осталось не так уж много времени…