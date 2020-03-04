Исторический подарок Президенту Ильхаму Алиеву от губернатора Ростовской области – ВИДЕО

В рамках Дней Ростовской области в Баку на сцене Русского драматического театра состоялся концерт Ансамбля песни и танца «Легенда».

Как сообщает #, среди гостей в зале находились чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Бочарников, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в РФ Полад Бюль-Бюль Оглы, губернатор Ростовской области Василий Голубев и другие официальные лица.

Открывая вечер Василий Голубев рассказал о встрече с президентом Ильхамом Алиевым, сообщил об открытии в ближайшем времени музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области, представил самобытный коллектив мастеров «Легенда», подчеркнув, что он всегда с большим удовольствием наблюдает за выступлением артистов.

Губернатор сообщил, что на встрече с главой Азербайджана обсуждались вопросы укрепления двустороннего сотрудничества.

Василий Голубев детально рассказал Ильхаму Алиеву о том, как создавался музейный комплекс «Самбекские высоты»:

«Жители Дона помнят, что в прорыве Миус-фронта и освобождении донской земли принимали героическое участие воины 130-й и 146-й азербайджанских стрелковых дивизий. В память об их подвиге под Самбеком 40 лет назад был открыт мемориал. В церемонии 7 мая 1980 года участвовала делегация во главе с Гейдаром Алиевым. Теперь же мы создаём возле мемориала народный военно-исторический музейный комплекс», — сообщил Василий Голубев.

Ильхам Алиев поблагодарил губернатора и всех жителей Ростовской области за сохранение памяти о войне, отметив, что 75-летие Победы – важное события для азербайджанского народа.

«Я благодарен вам за то, что храните эту память. Мне эта память очень дорога. В этом году будет большое празднование нашей общей Победы. Мы в Азербайджане чтим память всех погибших в годы Великой Отечественной войны, мы чтим День Победы. Обычно я встречаю День победы с нашими ветеранами, но в этом году я получил приглашение президента России Владимира Владимировича Путина, и планирую 9 мая быть в Москве», — сообщил Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев получил в подарок альбом с видеозаписью открытия Гейдаром Алиевым мемориала «Самбекские высоты» в честь подвига азербайджанских солдат в Великой Отечественной войне.

Видеоальбом посвящен визиту в 1980 году Гейдара Алиева, возглавлявшего в то время Азербайджан, в Ростовскую область. В ходе визита азербайджанский лидер принял участие в открытии мемориала «Самбекские высоты», являющегося символом освобождения Ростовской области и посвященного героизму азербайджанских солдат, проявивших исключительную отвагу в годы Великой Отечественной войны. В то время 130-я и 416-я дивизии, состоящие из уроженцев Азербайджана, мужественно сражавшихся в боях с немецкими фашистами, были удостоены почетного звания «Таганрогская».

Видео можно посмотреть здесь:

Президент Азербайджана поблагодарил губернатора Ростовской области:

«Я очень благодарен за напоминание о нашей общей истории. Конечно, то, что 40 лет назад Гейдар Алиевич Алиев в Ростовской области принимал участие в открытии этого мемориала – эта история для нас очень дорога. Спасибо за то, что вы храните эту память, спасибо вам за такой трогательный видеоролик. И, конечно, в этом году будет большое празднование нашей общей Победы. В Азербайджане ветераны Великой Отечественной войны со стороны государства поддерживаются и морально, и материально. Мы всегда помним их героический подвиг.

Также хотел бы, пользуясь случаем, сказать, что и у России, и у Азербайджана полностью идентичная позиция по этому вопросу. Мы также решительно боремся с попытками извращения правды о Великой Отечественной войне, попытками переписывания истории и попытками героизации фашизма и фашистов. Поэтому тут наши позиции полностью совпадают, и эти позиции основаны как на исторической правде, на справедливости, так и на том, чтобы будущие поколения никогда не усомнились в том, кто был агрессором, кто был жертвой агрессии, кто победил, и какой ценой была достигнута эта победа. Азербайджан в годы войны на 90 процентов обеспечивал советскую армию смазочными маслами, на 80 процентов бензином и горючим для танков. И это сыграло важную роль в нашей общей победе. Также на наших заводах производились необходимые вооружения, в том числе знаменитые «Катюши». Так что мы чтим этот день, и еще раз хочу выразить благодарность за эту память», — сказал господин президент.

Отметим, что масштабный музейный комплекс будет занимать площадь более 132 тысяч квадратных метров. На его территории будет развернута экспозиция военной техники времен Великой Отечественной войны. Уникальной составляющей музея станет современное мультимедийное оборудование с видео- и аудиоэффектами, воспроизводящее фрагменты тех исторических событий.