Я не знаю, какая погода стояла 7 мая 1945 года во французском Реймсе. Надеюсь, что солнечная. Не сочтите за излишний романтизм, но так было бы правильнее, с точки зрения значимости события, состоявшегося в тот день и в том городе. А там и тогда состоялось подписание Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Он был подписан 7 мая в 02:41 по центральноевропейскому времени начальником штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта генерал-полковником Альфредом Йодлем.

Капитуляцию приняли от СССР — представитель Ставки Верховного Главнокомандования при командовании союзников генерал-майор Иван Алексеевич Суслопаров, от англо-американской стороны — генерал-лейтенант армии США, начальник Главного штаба Союзных экспедиционных сил Уолтер Беделл Смит. Акт подписал также заместитель начальника Штаба национальной обороны Франции бригадный генерал Франсуа Севез в качестве свидетеля. Аутентичным является английский текст данного акта.

При этом, Советский Союз отказался признать этот документ и настоял на подписании новой капитуляции на территории, которую контролировали советские войска. Условия СССР были приняты. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в берлинском предместье Карлсхорст, находящимся под контролем советских войск, был подписан новый акт о безоговорочной капитуляции Германии. От германской стороны акт подписали генерал-фельдмаршал, начальник штаба Верховного командования вермахта Вильгельм Кейтель.

Кстати, существует известная байка, согласно которой, представитель Германии, увидев среди подписантов Акта о капитуляции французского генерала, изумленно спросил: «Неужели и вам тоже мы проиграли?». В любом случае, капитуляция нацистской Германии вступила в силу 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени (9 мая в 01:01 по московскому времени). Собственно, именно поэтому в СССР и в России предлагают отмечать День Победы именно 9 мая. Причем, предлагают так навязчиво и требовательно, что возникает резонное желание отказаться от сложившейся традиции, приведя резонные аргументы в пользу празднования капитуляции гитлеровской Германии именно 8 мая.

В частности такой, что Европа и Соединенные Штаты Америки отмечают День памяти жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов именно 8 мая. Так, и с моей точки зрения, будет правильнее. Потому, что ВМВ началась в реальности вовсе не 22 июня 1941 года, а именно 1 сентября 1939 года. Именно в этот день вооружённые силы Германии перешли границы Польши. Также в боевых действиях на ее стороне приняли участие войска Словакии.

В 04:26 утра 1 сентября 1939 года первый боевой вылет Люфтваффе совершило звено пикировщиков Ju-87 обер-лейтенанта Бруно Диллеи (он осуществил первый сброс бомбы в этой войне). Целью были польские пункты управления, расположенные на железнодорожной станции Диршау (Тчев). В это же время Франк Нойберт сбил первый польский самолёт — истребитель PZL P.11C.

Почему в СССР, а теперь и в России продвигают версию начала ВМВ не 1 сентября 1939 года, а 22 июня 1941 года: В том числе и потому, что слишком много позорных страниц истории в таком случае придется признать. В частности, 19 августа 1939 года народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов выразил согласие принять министра иностранных дел Германии Риббентропа в Москве для подписания договора с Германией, и 23 августа СССР подписал Договор о ненападении. В секретном дополнительном протоколе предусматривался раздел сфер интересов в Восточной Европе, включая прибалтийские государства и Польшу.

По сути, СССР и гитлеровская Германия стали союзниками. Два тоталитарных режима заключили между собой соглашение, которое было направлено против третьих стран и народов. Это была их начальная цель. Конечный итог: более 60 миллионов погибших во Второй мировой войне. Как это могли признать в СССР? Как это могут признать в современной России? Ответ очевиден — никак. Проще врать, отрицать очевидное и грозить уголовной ответственностью тем, кто напомнит об общеизвестных фактах.

Тем более сейчас, когда уж очень много аналогий напрашивается. К примеру, днём 1 сентября 1939 года Гитлер выступил в Рейхстаге. В оправдание вторжения в Польшу он сослался на нападение на радиостанцию в Глайвице. При этом он тщательно старался избежать термина «война», опасаясь вступления в конфликт Англии и Франции, давших Польше свои соответствующие гарантии. В изданном им приказе говорилось лишь об «активной обороне» против польской агрессии.

Очевидно же, что все это очень напоминает сегодняшнюю Россию, в которой нападение на Украину, войну против нее, в ходе которой был совершен геноцид в Буче, стерт с лица земли Мариуполь, убиты десятки тысяч мирных украинцев «объясняется» мифами про необходимость «спасения» граждан Украины же, но проживавших в Донецкой и Луганской областях. Введены были в оборот лживые тезисы о «нацистах», о важности «денацификации» Украины. При этом, войну в РФ также не называют войной, именуя все это «специальной операцией».

И в итоге, в подавляющем большинстве стран мира, за исключением разве что форпостов и сателлитов РФ, желают победы именно Украине. Произошло нечто, не поддающееся объяснению — Германия вооружает Украину в ее вынужденной, освободительной войне против России! Это то, чего добилось руководство РФ. И оно обречено на поражение. В первую очередь потому, что нет у РФ ресурсов, чтобы осуществить все задуманное.

И вот уже эксперты вашингтонского Института военных исследований (ISW) заявляют, что контрнаступление ВСУ к северо-востоку от Харькова в ближайшие дни и недели может с высокой вероятностью дойти до границы с Россией. Аналитики выделили как показательные сообщения о подрыве россиянами трех мостов в районе Харькова, чтобы замедлить наступление ВСУ, и подчеркнули, что мосты обычно разрушают только в том случае, если не видят возможности для быстрого контрнаступления.

Это, безусловно, будет всего лишь одно из важных направлений скорой, безусловной победы Украины. Впереди же полное освобождение всех временно оккупированных территорий страны, от Херсона до Донецкой и Луганской областей, а в перспективе и Крыма. И знаете, что важно? То, что день Победы над Россией не только в Украине, но и во многих странах мира будут отмечать с такой же радостью, как десятилетия назад отмечали победу над гитлеровской Германией.