Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» отказался от идеи произвести трансфер бразильского игрока «Зенита» Малкома. Об этом сообщил журналист Le Parisien Доминик Северак в социальных сетях.

По информации источника, петербургский клуб не хочет отдавать своего футболиста в аренду, а «ПСЖ» не сможет оформить полноценный трансфер Малкома, так как не уложится в финансовый fair-play.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ранее подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к Малкому, но отметил, что парижане пока не делали российскому клубу официального предложения. Он также отметил, что сине-бело-голубые не будут препятствовать переходу игрока, так как никогда не удерживали футболистов силой.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За время, проведенное в России, он успел трижды стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), один раз выигрывал Кубок и три раза Суперкубок страны. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года. (Газета.Ру)