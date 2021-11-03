Испытания вакцины Pfizer от COVID-19, проводимые исследовательской организацией Ventavia в американском штате Техас осенью 2020 года, проходили с многочисленными нарушениями, сообщает научный журнал BMJ со ссылкой на бывшего регионального директора компании Брук Джексон.

Отмечается, что, «компания фальсифицировала данные, раскрывала личности пациентов, нанимала недостаточно подготовленных вакцинаторов и не спешила следить за побочными явлениями, которые возникали в ходе третьей фазы испытаний».

Отмечается, что после неоднократного уведомления Ventavia об имеющихся проблемах Джексон направила жалобу по электронной почте в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Ventavia уволила ее в этот же день. Позднее с Джексон связался инспектор FDA, чтобы обсудить ее заявление. Однако впоследствии она не получала дальнейшей информации о судьбе своей жалобы.

Специалисты британского издания перепроверили полученную информацию, они также опросили других сотрудников компании, которые подтвердили, что проблемы сохранились. При этом одна из его собеседниц заявила, что никогда не сталкивалась с такой «беспорядочной» рабочей обстановкой. «Я не думаю, что это были хорошие чистые данные», — сказала сотрудница.

По словам другой сотрудницы, которая подтвердила заявления других опрошенных, вскоре после того, как Ventavia уволила Джексон, Pfizer уведомили о проблемах в компании с испытанием вакцины, был проведен аудит.

С тех пор как Джексон сообщила в FDA о проблемах с Ventavia в сентябре 2020 года, Pfizer наняла Ventavia в качестве субподрядчика по исследованиям в четырех других клинических испытаниях вакцины, сообщает журнал. (Интерфакс)