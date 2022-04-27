2 марта 2016 года Кабинет министров Азербайджана принял решение о сносе аварийных домов в Хатаинском, Сураханском, Низаминском, Насиминском, Наримановском, Ясамальском, Сабаильском, Пираллахинском и Хазарском районах Баку. На их месте будут построены новые, отвечающие современным требованиям дома.

Согласно решению, органы Исполнительной власти названных районов в течение пяти лет должны обеспечить снос зданий, портящих общий вид города, находящихся в аварийном состоянии и не отвечающих нормам градостроительства в соответствии с требованиями законодательства о гражданском, жилищном строительстве и городском планировании (https://www.trend.az/azerbaijan/society/2502043.html).

Однако решение Кабинета министров охватило не все аварийные здания.

Недавно в редакцию # обратились жильцы дома 24 по улице Тебриза Наримановского района города Баку. По их словам, их дом пришел совершенно в непригодное состояние для жилья. «В стенах имеются трещины, некоторые балконы обвалились. Мы боимся, что когда–нибудь обрушится весь дом», — сказали они. По словам жильцов, они обращались за помощью и в муниципалитет, и в Исполнительную власть Наримановского района. «Но на наши жалобы никто так и не ответил», — сообщили жильцы.

Мы решили выяснить, почему же органы власти не реагируют на жалобу жильцов. Для получения ответа мы обратились к председателю Наримановского муниципалитета Низами Бабашову. «Мы не занимаемся ремонтом зданий. Обратитесь в хозяйственный отдел исполнительной власти», — посоветовал Низами Бабашев.

Мы обратилось в хозяйственный отдел ИВ Наримановского района. «Дом 24 исчерпал срок эксплуатации. Но он вовсе не является аварийным и не включен в список аварийных домов», — сказал старший консультант отдела Исмаил Джафаров.

Он также отметил, что Исполнительная власть не занимается восстановлением аварийных домов.

«Если исполнительная власть не занимается восстановлением зданий, то тогда к кому же обращаться жителям аварийных домов?», — задается вопросом адвокат Фуад Агаев. Он также отметил, что чиновники, когда им нужно, объявляют аварийными здания, которые на самом деле таковыми вовсе не являются.

26 апреля 2022 года решением исполнительной власти Баку была создана соответствующая комиссия для проведения инвентаризации многоквартирных жилых домов, находящихся в аварийном состоянии, и принятия необходимых мер по обеспечению безопасности проживающих в них жителей. В состав комиссии, созданной на основании соответствующего распоряжения мэра, вошли представители исполнительной власти города и районов столицы. Комиссии поручено провести инвентаризацию опасных для жизни жилых зданий на территории города Баку и обеспечить подготовку предложений в связи с этим.

Надеемся, что новая комиссия, все же признает дом 24 по улице Тебриза Наримановского района аварийным.