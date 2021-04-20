Испанских грандов не исключат из чемпионата

Ла Лига не планирует исключать «Реал», «Барселону» и «Атлетико» из числа участников турнира, несмотря на вступление клубов в европейскую Суперлигу.

Как утверждает COPE, клубы продолжат выступать в национальном чемпионате, так как руководство Ла Лиги убеждено, что Суперлига – «мертворожденный проект», и уверено, что турнир не запустится.

В Ла Лиге считают проект Суперлиги экономически нежизнеспособным, потому что единственное, что есть у турнира, – это кредит от банка JP Morgan.

Ранее Ла Лига выпустила заявление, в котором осудила создание нового турнира. (sports.ru)