Испания пыталась подтолкнуть Конгресс США к лишению Британии суверенитета над Гибралтаром

Испания проводила тайное лоббирование с целью подтолкнуть конгрессменов США к тому, чтобы они поддержали план по лишению Великобритании единоличного суверенитета над Гибралтаром. Об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на семерых действующих и бывших членов американской палаты представителей.

По их словам, испанское посольство в Вашингтоне дало задний ход после того, как конгрессмены подписали резолюцию в поддержку британского статуса Гибралтара или посетили данную территорию.

В конгрессе восприняли позицию испанских чиновников «воинственной» и «насильственной», а также отметили, что «испанцы сошли с ума».

По данным Telegraph, бывший посол Испании выдвинул план по лишению Британии единоличного суверенитета над Гибралтаром спустя всего несколько месяцев после голосования по Brexit (выход Великобритании из Европейского союза).