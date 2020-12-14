Исмаил Демир: «Санкции США не скажутся на оборонпроме Турции»

Санкции США, введенные против Анкары за закупку российских систем ЗРК С-400, не скажутся на оборонпроме Турции.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, написал в Twitter глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«Любое принятое за рубежом решение в отношении меня или нашего учреждения не изменит мою позицию или позицию моей команды. Это никоим образом не помешает турецкой оборонной промышленности»,- отметил Демир.

Он также заверил, что Турция привержена цели по достижению полной независимости оборонной промышленности под руководством президента Тайипа Эрдогана.

США в понедельник, 14 декабря приняли решение ввести санкции в отношении Турции из-за закупки российских систем ЗРК С-400.

Как сообщили в Минфине США, в список санкций внесены Управление оборонной промышленности Турции, его глава Исмаил Демир и трое сотрудников — Мустафа Альпер Дениз, Серхат Генчоглу и Фарук Йигит.

В Госдепе США отметили, что санкциями против Управления оборонной промышленности «запрещается выдача экспортных лицензий и разрешений на продукты и технологии США».

Также любому международному финансовому учреждению запрещается выдавать кредиты и ссуды Управлению оборонной промышленности Турции на сумму более 10 млн долларов.

Должностным лицам Управления оборонной промышленности Турции запрещается въезд в Соединенные Штаты.