Скончался азербайджанский поэт Мамед Исмаил.

Прощание с мастером слова состоится 20 августа.

Согласно информации, предоставленной Союзом писателей, поэт будет похоронен в родном селе Асрик-Джырдахан Товузского района, где он родился в 1939 году.

В 1966-1973 годах Мамед Исмайыл работал редактором, старшим редактором, заведующим отделом в Государственном комитете телевидения и радиовещания Азербайджана, в 1976-1980 годах — главным редактором Объединения научно-популярных и массовых документальных фильмов киностудии «Азербайджанфильм» имени Дж. Джаббарлы, а также занимал различные должности в других литературных и культурных отделах.