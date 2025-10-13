Если до этого об этом писали и говорили, как обычно накануне знаменательной даты 28 Мая, то после победоносной Второй карабахской войны, на фоне происходивших процессов во внутренней жизни и международном арене, наше общество по другому начало осмысливать суть образования Первой Республики. Как видим, тема истории демократической республики стала не календарной, а повседневной. Теперь на борьбу её создателей, ярких личностей того времени, цену пролитой крови, жизни, отданные за светлое, независимое, и достойное существование своей любимой страны, новое поколение смотрит по-другому, более пристально, более серьезно.

Яркая личность среди создателей Первой республики Исмаил хан Зиятханов пришел в политику лишь тогда, когда осознал в нем необходимость, что уже настал час, уже не может стоять на стороне. Он родился и вырос в самой политике, открыл глаза в кругу людей с глубоким политическим мышлением, хорошо понимающих суть происходящих процессов. Так как род, к которому он принадлежал, инстинктивно знал свою миссию и ответственность перед народом и страной, реальную натуру царского режима. Хорошо знали историю династии Зиядоглу-Каджар, правившей Гянджа-Карабахским вилайетом древней страны Арран, территория которой занимала почти одну треть всего Северного Азербайджана. И это продолжалось почти 300 лет, со времён шаха Исмаила 1-го до гибели Джавад хана в 1804-м году.

Он являлся потомком Джавад хана, внуком его сына Алигулу хана. Его отец Абульфат хан был женат на дочери принца Бахман-Мирза Каджар Шахзаде ханум. Как известно, Бахман-Мирза был родным братом персидского шаха, однако обидевшись на брата прибыл на Кавказ, принял российское подданство и обосновался в Шуше. Абульфат хан от этого брака имел троих сыновей: Исмаил хана, Шахверди хана и Адиль хана.

Политикой Исмаил хан стал интересоваться, будучи студентом юридического факультета Московского университета, который окончил в 1893-м году. Активно включился в политику лишь накануне Первой русской революции в 1905-ом году. Конечно, Исмаил хан не мог не видеть продажность судов, бесправие соотечественников перед царскими чиновниками, недоверие к мусульманам, лишенным в отличие от соседей-христиан на Кавказе воинской повинности, которых почему-то не подпускали к оружию. Он видел унизительное пренебрежение местным языком при судопроизводствах, знал, какие невидимые барьеры установлены перед тюрками-мусульманами на пути к нормальному среднему образованию, не говоря уж к университетскому. Исмаил хан был недоволен тем, что согласно действующим правилам, юристы не русского происхождения не имели права занимать должности судьи, даже несмотря на то, какое положение они имели в общественной иерархии.

Самой главной предпосылкой являлась также вооруженная активность дашнаков против тюркского населения по всему Южному Кавказу. Он чувствовал, какая опасность кроется за их умыслами, причем, если учесть, что за их действиями стоят высокопоставленные царские чиновники на местах. Были разговоры о существовании зловещего плана, подготовленного в недрах Петербурга, согласно которому армяне и тюрки-мусульмане должны были истреблять друг друга, а на обезлюдевшие земли Кавказа и Северо-Восточной Анатолии переселены донские казаки. Он прекрасно понимал суть процесса переселения из глубин российских губерний в пределы тюркских земель.

Исмаил хан и его младший брат Адиль хан были одними из тех, кто представлял мусульман Кавказа на начавшихся 20 февраля 1906 года армяно-мусульманских переговорах во дворце наместника в Тифлисе при непосредственном участии князя Воронцова-Дашкова — верховного ставленника Петербурга. Мероприятие называлось «примирительным съездом», оно продолжалось до 6 марта. Это был первый опыт Исмаил хана на политическом поприще. Через некоторое время он примкнул к кадетам.

В те, тревожные времена Исмаил хан был в числе тех патриотов, которые в противовес кровавому армянскому «Дашнакцутюн» в 1906 году создали в Гяндже контртеррористическую структуру «Дифаи», а в 1907-м партию «Мудафиa» («Оборона») вместе с влиятельными беками Казахского и Борчалинского уездов, благодаря контрдействию которых удалось остановить действия дашнаков и их покровителей.

Когда была объявлена дата выборов в Первую Государственную Думу Российской Империи наиболее реальным кандидатом от Елизаветпольской губернии считался кадет Исмаил хан Зиятханов. Выборы проходили в период с 27 апреля по 7 июля 1906 года, в Бакинской и Елизаветпольской губерниях они прошли с опозданием, в мае. Из мусульман были избраны 5 депутатов: Мамедтаги Алиев, Асадулла Мурадханов, Алимардан бек Топчубашев, Исмаил хан Зиятханов, Абдурагим бек Ахвердов. Все они представляли кадетскую партию и входили в мусульманскую парламентскую фракцию из 36-ти депутатов, председателем фракции был Топчибашев. Исмаил хан входил в состав бюро мусульманской фракции. Это нелегальное бюро был фактическим руководящим органом тюркско-мусульманского населения всей России.

Текст одного из выступлений Исмаил хана с трибуны Государственной Думы был опубликован в 1961 году на страницах эмигрантской газеты «Муджахид» в Турции и дошел до наших дней. Исмаил хан Зиятханов говорил:

«Уважаемые господа депутаты!

Позвольте довести до Вашего сведения подоплеку провокаций, чинимых со стороны тех, кто беспардонно управляет государством в Иреванской, Гянджинской и Бакинской областях (губерниях) Закавказья. Таким образом, я все более верю в то, что мероприятия, которые я Вам предложу, Вы легко воспримете, т.к. сюда, в Петербург я приехал увидев фотографию в приложении газеты «Новое время» одного беженца – татарина из Гянджи, который провел 6 лет в бегах. Под фотографией была напечатана следующая надпись: «Дели (джигит, боец) Али – Кавказский черт, о котором говорят в сказаниях».

После такого заглавия автор продолжает, что в Закавказских областях возросла преступность. Азиаты растоптаны, надо предотвратить беду, потому что депутаты Закавказских областей представлены в Думе не в достаточном количестве для влияния не только на Думу, но и на всю Россию.

Уважаемые господа депутаты! Думаю, что я мог бы об этом не говорить, если бы не явная провокация автора статьи. Теперь пришло время действовать, а не молчать. Закаквказские земли завоеваны 100 лет назад. На протяжении 100 лет мы, мусульмане всячески преследовались и унижались до состояния бесправных рабов со стороны Тегерана. По сути говоря, за эти 100 лет правительство, закрывая глаза, жестоко действовало против нас. С первых дней порабощения наше национальное достоинство подверглось унижению. Наступая на наши святыни и веру, мешали нам в выборах духовных наставников. Правительство посылало нам мулл, которые получали зарплату в размере 20 рублей.

Уважаемые господа депутаты!

Буду стараться говорить коротко. Я хочу Вам рассказать какими инструментами владеют провокаторы.

У нас существует местное управление. Мы, мусульмане, имеем право выбрать только одну пятую часть членов парламента. Только за последнее время мы имеем 59% голосов на выборах членов парламента. О народном образовании и просвещении не следует даже и говорить, т.к. не встретишь школ в наших селах и населенных пунктах в радиусе 100 км их также нет, хотя мы платим налоги работникам просвещения.

В таком случае куда деваются наши деньги?

Наверное, на содержание русских министров, которым в течение 100 лет мы не доверяем, или на строительство устапевших кораблей (намек на царский флот, который затопили японцы, и на министров, приближенных к царю). Чтобы не быть голословным, я расскажу Вам один случай.

Несколько лет назад образование в некоторых школах – около Гянджинского медресе начало проводиться по одной методике. Нашлись люди, которые подарили этим школам парты, доски, скамьи, чтобы дети не сидели на полу. И знаете, что произошло? По этой причине многие наши интеллигенты были посланы в тюрьму, а затем, из-за отсутствия улик в свержении настоящего государственного режима, были освобождены. Ради приличия было заявлено, что произошло «недоразумение», и принесли извинения.

Дороге господа депутаты!

Нам мусульманам не разрешают поступать в некоторые учебные заведения. А в доступные учебные заведения поступают ради получения диплома. Например, закончив филологический факультет института, молодой турок, получив диплом у себя на Родине, вынужден заниматься исследованием крепости водки. Этот образованный юноша из-за того, что является мусульманином, не только на Кавказе, но и внутри границ России лишен права преподавания в средних учебных заведениях. Это право у него отняли.

О проблемах чиновничества внутри Кавказа.

Если не учитывать наличие одного высшего статского судьи, не встретишь ни одного другого чиновника – мусульманина, служащего своей Родине. Если даже есть какие-то единицы, то они распределены в Северных и Центральных областях России. Нам говорят, что господа мусульмане отставшие и тупые.

Это неправда. Мы отстали только от государственной политики.

Уважаемые господа депутаты!

Наша система управления вне критики. Если учесть, что вся Россия – это море, а Кавказ – берег, то все ненужное, пустое, прокаженное выброшено на этот берег. В нашей стране идеалом государственного управления является взятки и мучении народа. У нас считается хорошим чиновником тот, кто отнял последний кусок хлеба у 90-летнего старика. Что может быть лучше для слепых мусульман? Но если в один прекрасный день из-за допущенных ошибок один из чиновников попадет под следствие и отправится под суд, (хотя они с большой ревностью охраняются государством), то нельзя будет верить судебному приговору. Такие приговоры, ссылки, приговоры к повешению вырывались из уст переводчиков, т.к. у нас мусульмане не знают русского, а переводчики турецкого.

Хочу знать, что предприняло правительство против грабежей в Елизаветпольской, Тбилисской и Ереванской губерниях? Без сомнения, ответ будет – ничего. К этому моменту Елизаветполь и Ереван горят пламенем. События перебросились в Баку. Уже три месяца в этих местах образованы два фронта, я отмечал выше эту кровавую братскую войну, спровоцированную со стороны правительства. Наши генералы показали себя в русско-японской войне. Они прикрывали свою слабость мощью противника, а сейчас они беспомощны в управлении своей страной.

Два месяца Елизаветпольской губернией управляли 3 генерала, Один из них управлял одним районом, другой тремя районами, третий четырьмя районами. При этом население этой губернии составляло 800.000 человек. Эти 3 генерала не смогли выполнить свои обязанности. Значит наши генералы не могут отличиться не только в войне, но и в мирном положении.

Уважаемые господа депутаты!

Я получаю каждый раз страшные вести. В этот момент в Ереване слышны залпы орудий. Господа, уже два года мы перешагиваем через трупы, которые плавают в крови. Это предел терпения, пожалейте нас!

Мы из тех людей, видевших младенцев, силой отнятых от матерей, которых подбрасывая, протыкали штыками. Мы видели детские руки, торчащие из распоротых животов беременных женщин.

Позор тем провокаторам, которые дезинформировали Вас и нас через органы печати и пропаганды. Пусть уйдут в отставку те люди, которые получают удовольствие от криков и стонов детей, матерей, от простреленных трупов».

Тут и без комментариев легко оценить взгляды и гражданскую позицию нашего героя.

Когда было объявлено о роспуске Думы манифестом от 9 июля среди подписавших «Выборгское воззвание» были Топчубашев и Зиятханов. Царизм, всерьёз обеспокоившись поведением кадетов, усилил репрессии против подписавших этот документ и каждый из них был арестован на три месяца. Все эти депутаты, в том числе Топчубашев и Зиятханов были лишены права участвовать в очередных выборах в Думу.

По завершению срока заключения Исмаил хан вернулся в Гянджу и начал заниматься делами «Дифаи» и «Мудафиа». Он был одним из организаторов съезда тюрков-мусульман Северного Кавказа, Крыма и Южного Кавказа, состоявшегося в Гяндже в конце 1907 года. На съезде было принято решение о создании Закавказского Мусульманского Союза, главой которого был избран Исмаил хан Зиятханов. Согласно источникам, эта организация должна была сформироваться по типу «Дашнакцутюн», т.е. избрать курс террора против царских чиновников, терзающих мусульман по примеру Голошанова. Согласно принятому решению, весной отряды «Дифаи» в противовес армянским хумбам должны были располагаться в карабахских селениях и ставили перед собой цель – сделать Карабах мусульманской провинцией.

После февральского переворота 1917 года Исмаил хан вновь стал на передней линии политических событий. Решением Исполнительного комитета общественных организаций Гянджи он был назначен начальником милиции города. Часто выезжал в уезды, где иногда происходили вооруженные стычки, противостояния по политическим мотивам, пользуясь своим авторитетом, успокаивал стороны, налаживал взаимоотношения среди населения.

Это истина, что любая нация, вступившая на путь независимости, должна иметь достойную военную защиту. Однако и после падения царского режима азербайджанские тюрки были лишены такой возможности, так как всеобщая воинская повинность на них не распространялась и приходилось начать все с нуля. Исмаил хан Зиятханов был одним из тех деятелей, стоявших у истоков создания национальных вооруженных сил, которых готовили к активному сопротивлению проискам армян.

Начальник милиции Елизаветпольской губернии Исмаил хан Зиятханов 28 марта 1918 года во главе трехтысячного милицейского ополчения приступил к защите населения Геокчая и Шамахы от набегов регулярных армянских полков. Будто зов предков направлял его на встречу врагам-чужеземцам. Войска под его командованием смогли изгнать из Шамахы армянские отряды Степана Лалаева и взять в плен главаря.

«Поразительно, именно в период таких ожесточенных столкновений между национальными войсками и дашнако-большевитского отребья, небезызвестный дашнак в шкуре коммуниста Степан Шаумян в посланной Ленину телеграмме охарактеризовал Исмаил хана Зиятханова как «самый опасный человек для советской власти».

Главарь армянских убийц и грабителей Степан Лалаев нашел свой бесславный конец в Гянджинской тюрьме получив заслуженную кару, а официально умер «от сердечного приступа».

После объявления независимости 28 мая 1918 года опыт политического деятеля Исмаил хана Зиятханова вновь пригодился Родине, в составе второго кабинета Правительства он был назначен на ответственную должность Уполномоченного по военным делам.

Весной 1919 года Правительством Азербайджанской Демократической Республики он был направлен в Тегеран с дипломатическим поручением. В результате переговоров возглавляемой им дипломатической миссии шахское правительство объявило о признании независимости Азербайджана, в Тегеране открылось Постоянное представительство молодой республики, а в некоторых городах консульства, был подготовлен проект договора о почтово-телеграфном сообщении, торговли и т.п.

Исмаил хан находился в Тегеране до января 1920 года, после на его должность был назначен его брат, один из видных политических деятелей страны, правовед с высшим образованием Адиль хан Зиятханов.

В первые дни после апрельского переворота Исмаил хан находился в Гяндже. Он не дрогнул перед беспощадной, жестокой силы, бесцеремонно и нагло хлынувшей в его страну с севера. Никуда не уезжал, хотя было тревожно. Несмотря на настояния своих сторонников покинуть поскорее город, он не побоялся неминуемой смерти и решил остаться. Точно так, как однажды поступил его легендарный предок правитель Гянджи Джавад хан. Совсем скоро большевитская охранка явилась за ним… Среди первых расстрелянных без суда и следствия после переворота в мае 1920 года был Исмаил хан Зиятханов. Его прадед Джавад хан погиб на поле сражения, защищая Гянджу, а правнук Исмаил хан в большевитских застенках… Ведь он был «самым опасным человеком для советской власти…»

…Благодарные потомки остались преданными идеалам независимости. Политическая цель тогдашних патриотов своей Родины – сделать Карабах мусульманской провинцией, как в былое время, стала реальностью только в наши дни. Мечта Исмаил хана сбылась благодаря отваге и мужеству вооруженных сил Азербайджанской Республики, под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. Теперь условная граница наглухо закрыта перед всякой угрозой. Возрождение края, разрушенного до основания в период 30-ти летней оккупации, идет полным ходом. Коварный план трехсотлетней давности создания на Южном Кавказе христианского образования под названием «Карабах», постепенно расширять границы и таким путем прибрать к рукам природные богатства, выброшен на свалку истории. Последователи головорезов профессионального предателя Нжде, одноухого Андраника, Степана Лалаева и других армянских палачей теперь кучами сидят в следственном изоляторе в Баку ожидая справедливого возмездия за свои деяния на священной карабахской земле.

Азербайджанская Республика – Страна Огней, демонстрирующая всему миру образец толерантности и мултикультурализма с одной стороны, искусство ведения войны в современных условиях с другой, созидательной деятельности в развитии экономики с третьей, международной платформой для обсуждения и принятия решения глобального масштаба с четвертой, ведения взвешенной и эффективной государственной политики с пятой стороны, занимает достойное место в мировой арене, слову которому прислушиваются в мире.

Ныне живущие потомки Исмаил хана: внук, Валид Зиятлы, долгие годы проработавший на различных должностях в сфере образования, в т.ч. заведующим кафедрой, деканом факультета по обучению иностранных студентов «АзИНЕФТЕХИМ» (Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности), генеральным директором ОПП «Волна» ВСНПО (Всесоюзное Специализированное Научно-Производственное Объединение, г.Москва). В настоящее время является президентом Фонда Истории и Культуры «Джавад Хан». Правнук, Имран Зиядлы, работал руководителем отдела НИИ «Нефтегаз» ГНКАР (SOCAR), главным советником отдела экологии Кабинета Министров Азербайджанской Республики. В настоящее время управляет проектами по цифровой трансформации и обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Правнучка, Нарми Гулиева (Зиядлы), дипломат с многолетним опытом работы в различных структурах ООН. В настоящее время является ведущим специалистом регионального бюро «Азия и Тихий Океан» в штаб-квартире ООН, г.Нью-Йорк, США. Дети Имрана: Джавадхан и его сестра Марьям и дети Нарми: Джавид и Теймур, являются свидетелями и благополучателями этих грандиозных вех в стране, с гордостью вспоминают своих предков, отдавших жизнь в борьбе за независимость своей Родины.

И невольно задаешься вопросом: В каком направлении и какими темпами пошло бы развитие нашей страны, если бы недруги целенаправленно и беспощадно не уничтожали бы многих и многих достойных представителей нашего народа?

Специально для «Зеркала»

Имран Зиядлы

Нарми Гулиева (Зиядлы)